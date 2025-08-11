VIDEO Vatreni u razbijanju Messija zabio vjerojatno najčudniji pogodak u karijeri. Pogledajte ga

Hrvatski napadač Marco Pašalić postigao je pogodak u 4-1 pobjedi Orlando Cityja protiv Intera iz Miamija, a sjajnu večer imao je i vratar Kristijan Kahlina u pobjedi Charlotte protiv Cincinnatija sa 1-0 u sjevernoameričkom MLS-u. U derbiju Istočne konferencije MLS-a Orlando City je na svom Inter&Co stadionu pred 25.000 gledatelja pobijedio Messijev Inter iz Miamija sa 4-1. Junak susreta bio je bio bivši napadač Seville, Fiorentine i Atalante, Kolumbijac Luis Muriel koji je postigao dva gola, upisao asistenciju, te pogodio vratnicu.

Muriuel se upisao među strijelce već nakon 90 sekundi susreta, a već u petoj minuti je izjednačio Yannick Bright. Muriel je u 20. minuti bio korak do novog gola, ali je pogodio stativu, a u 50. minuti je drugi put svladao Oscara Ustarija. Treći gol za Orlando postigao je Martin Ojeda u 58. minuti nakon Murielovog dodavanja, a golijadu je zaključio Pašalić pogodivši u 88. minuti za 4-1. Hrvatski napadač je nakon dodavanja Alexandrea Freemana izašao sam ispred Ustarija. Prvi udarac je argentinski vratar zaustavio, ali je Pašalić u nastavku akcije svladao suparničkog vratara. Video pogledajte OVDJE.

Bio je to njegov 11. gol ove sezone za Orlando. Na vrhu ljestvice strijelaca sa 18 golova je Lionel Messi koji je propustio susret zbog lakše ozljede koljena. Orlando je sada četvrti na Istoku sa 44 boda, dok je Miami s dva boda manje pao na šesto mjesto. Na vrhu je Philadelphija sa 51 bodom. Odličnu predstavu pružio je Kristijan Kahlina koji je bio najzaslužniji za gostujuće slavlje Charlotte protiv Cincinnatija.

Hrvatski vratar je tijekom susreta imao sedam obrana pri čemu je u 40. minuti i 50. minuti obranio zicere Geradu Valenzueli i Enderu Echeniqueu. Domaćin je od 69. minute igrao s igračem manje nakon što je isključen Brian Anunga. Gosti su igrača više iskoristili u 85. minuti kada je Wilfried Zaha iz voleja lijepo pogodio za 1-0. Charlotte je na sedmom mjestu Istoka sa 41 bodom, dok je Cincinnati drugi sa 49 bodova.