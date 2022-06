VIDEO Užas u Kolumbiji: Urušila se tribina, najmanje četiri osobe poginule, više od 500 ozlijeđeno

Najmanje četiri osobe su poginule i oko 500 ih je ozlijeđeno nakon urušavanja dijela stadiona u kolumbijskom El Espinalu tijekom borbi s bikovima.

U prvim minutama informacije koje su dopirale ukazivale su na tridesetak ozlijeđenih, ali iz minute u minutu brojka je rasla. Srećom, ona o poginulima više nije, ali kad se sagleda cijela situacija, lako je moguće da će posljedice ipak biti kobnije, no što su trenutno.

Posebno ne obećava da će išta ići u pozitivnijem smjeru izjava političara Ivana Ferneya Rojasa iz El Espinala:

- Naše zdravstvene službe ne mogu se nositi s brojem ozlijeđenih, trebamo podršku susjednih bolnica, mnogi još uvijek nisu zbrinuti.

