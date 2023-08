VIDEO Utrka na 100m bila je bolna za gledanje, u Somaliji nastao skandal zbog spore trkačice

Do sada smo se u svijetu sporta nagledali svakakvih čuda i nelogičnosti, ali ono što smo vidjeli sada na Svjetskim sveučilišnim igrama u Chengdu u Kini, krajnje je skandalozno.

Naime, na ženskoj utrci na 100 metara natjecateljica iz Somalije Nasro Abukar Ali je imala nevjerojatno vrijeme od 21,81 sekunde. Video te utrke postao je viralan jer od samog početka vidjelo se da ona nije spremna i zaista ne djeluje kao ozbiljna sportašica.

Dok su njene konkurentice projurile do cilja, ona je lagano trčkarala, a zatim i poskakivala pred ciljnom linijom. Zaostatak za pretposljednjoj trkačicom bio joj je više od osam sekundi, dok je od vodeće bila sporija više od 10 sekundi.

Snimka te utrke izazvala je nevjericu pa i bijes.

The Ministry of Youth and Sports should step down. It's disheartening to witness such an incompetent government. How could they select an untrained girl to represent Somalia in running? It's truly shocking and reflects poorly on our country internationally. pic.twitter.com/vMkBUA5JSL