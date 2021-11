VIDEO United se još jednom osramotio na Old Traffordu, sad je u derbiju slavio i City

Aktualni engleski nogometni prvak Manchester City u gradskom je derbiju kao gost na Old Traffordu svladao Manchester United 2-0 (2-0) u susretu 11. kola Premier lige.

Utakmica je otišla u smjeru Cityja već na samom početku kada je Bailly u 7. minuti teško pogriješio, u pokušaju izbijanja prilično bezopasnog ubačaja Joao Cancela krivo je zahvatio loptu te prevario vlastitog vratara De Geu za prednost gostiju. To je prvi autogol u povijesti manchesterskog derbija.

Foto: Martin Rickett Manchester City goalkeeper Ederson saves from Manchester United's Cristiano Ronaldo during the Premier League match at Old Trafford, Manchester. Picture date: Saturday November 6, 2021.

City je potom znalački zagospodario terenom, dominirao u posjedu lopte i u potpunosti onemogućio United u bilo kakvim napadačkim akcijama, osim jedne poluprilike Ronalda koju je Ederson obranio.

Konačnih 2-0 postavio je Bernardo Silva koji je u 45. minuti na drugoj vratnici dočekao još jedan ubačaj Cancela kojega je propustila kompletna obrana Uniteda, poglavito Maguire i Shaw, a vrlo loše je na udarac Portugalca reagirao i De Gea.

Foto: Martin Rickett Manchester City's Gabriel Jesus shoots towards goal during the Premier League match at Old Trafford, Manchester. Picture date: Saturday November 6, 2021.

U nastavku susreta City je rutinski čuvao prednost, dok United nije niti jednom zaprijetio gostujućim vratima.

S ova tri boda City je skočio na drugo mjesto ljestvice sa 23 boda, dva manje od vodećeg Chelseaja, a jednim više od trećeg Liverpoola koji imaju po jedan susret manje odigran. United je peti sa 17 bodova.

