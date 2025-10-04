Naši Portali
ZNALO SE ŠTO SLIJEDI

VIDEO Trenutak strave u Vinkovcima, pogledajte neoprezan start za crveni karton Vukovaraca

04.10.2025.
u 16:22

Vukovarci su inače vrlo korektno otvorili utakmicu, a u 24. minuti, kada su i ostali s igračem manje, bilo je jasno da ih čeka lavovski posao do kraja ogleda 9. kola HNL-a

Start veznjaka Vukovara, Vite Čaića na sredini prvog poluvremena ogleda protiv Hajduka isprva nije bio okarakteriziran kao prekršaj za crveni karton. No, sudac Antonio Melnjak otišao je tu situaciju u kojoj je Čaić faulirao Rokasa Pukštasa, pogledati na VAR monitor. Iz sekunde u sekundu, kako se snimka vrtjela i pred očima TV-gledatelja, bilo je jasno što će uslijediti. Crveni karton je, iako se nije radilo o namjernom startu, bio jedino što je Melnjak mogao pokazati.

Vukovarci su inače vrlo korektno otvorili utakmicu, a u 24. minuti, kada su i ostali s igračem manje, bilo je jasno da ih čeka lavovski posao do kraja ogleda 9. kola HNL-a.

START ČAIĆA NA PUKŠTASU POGLEDAJTE OVDJE
HNL Hajduk Vukovar 1991.

Komentara 2

Avatar Taoci 1 čovjeka
Taoci 1 čovjeka
17:16 04.10.2025.

nikakv trenutak strave već trenutak koji je dogovoren...ako to neće biti dosta kladim se na penal!

DE
Dex
18:02 04.10.2025.

A trenutak strvae kad je Pukštas išao koljenom u glavu vratara Vukovara samo s namjerom ozljeđivanja jer do lopte nije mogao?

