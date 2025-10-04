VIDEO Trenutak strave u Vinkovcima, pogledajte neoprezan start za crveni karton Vukovaraca

Start veznjaka Vukovara, Vite Čaića na sredini prvog poluvremena ogleda protiv Hajduka isprva nije bio okarakteriziran kao prekršaj za crveni karton. No, sudac Antonio Melnjak otišao je tu situaciju u kojoj je Čaić faulirao Rokasa Pukštasa, pogledati na VAR monitor. Iz sekunde u sekundu, kako se snimka vrtjela i pred očima TV-gledatelja, bilo je jasno što će uslijediti. Crveni karton je, iako se nije radilo o namjernom startu, bio jedino što je Melnjak mogao pokazati.
Vukovarci su inače vrlo korektno otvorili utakmicu, a u 24. minuti, kada su i ostali s igračem manje, bilo je jasno da ih čeka lavovski posao do kraja ogleda 9. kola HNL-a.
START ČAIĆA NA PUKŠTASU POGLEDAJTE OVDJE
nikakv trenutak strave već trenutak koji je dogovoren...ako to neće biti dosta kladim se na penal!