VIDEO Trener Tottenhama o Perišićevom povratku: 'Ovo je veliko razočaranje'

Ivan Perišić se teško ozlijedio na treningu Tottenhama. Novi trener londonske momčadi, Ange Postecoglou komentirao je stanje hrvatskog igrača na konferenciji za mediji. Prije početka sezone mnogi u Engleskoj su smatrali da će se u jeku ovoljetnih izmjena u svlačionici dogoditi i transfer 34-godišnjeg hrvatskog reprezentativca. Međutim, ne samo da do toga nije došlo, već se Perišić pokazao jednim od ključnih igrača u novoj sezoni.

"Ovo je veliko razočaranje. Najveće za Ivana, pa onda i za sve nas. Stvari poput ove ponekad se dogode. Teška je to ozljeda. Kratko sam radio s njim, ali uvjerio sam se zašto je igrao za najveće svjetske klubove i zašto toliko traje na visokoj razini. Znam i da je veliki profesionalac. Ovo je veliko razočaranje za klub jer je on značajan dio Tottenhama", rekao je Postecoglou.

GALERIJA Hrvatska 'pomela' Latviju: Na Rujevici vatreni slavili s visokih 5:0

Ipak, ističe kako vjeruje da se Perišić može vratiti u punoj formi. "On ima jak karakter. Ne sumnjam da će se brzo vratiti na razinu na kojoj je igrao za nas i Hrvatsku prije nego što se ozlijedio", optimistično je rekao trener.

