NA DANAŠNJI DAN

VIDEO Torcida napravila 'nezapamćeni skandal', zapalila jugoslavensku zastavu uz povike 'Hrvatska, Hrvatska'

Prije 72 godine osnovana najstarija navija?ka skupina Torcida
26.09.2025.
u 11:43

Iako je Jugoslavija 1990. godine još davala znakove života, jasno je bilo svima da je osuđena na propast. Tu povijesnu presudu potpisali su i prvi počeli provoditi – navijači.

Govorimo li pak o simboličkom kraju SFR Jugoslavije iz navijačkoga rakursa, ništa manje značenje od juriša golorukih BBB-a na miliciju u Maksimiru nema upad Torcide na poljudski travnjak 26. rujna 1990. i prekid utakmice Hajduk – Partizan u 73. minuti.

Tom su prilikom torcidaši napravili “nezapamćeni skandal” zapalivši jugoslavensku zastavu, zapjevali bivšoj državi “A sad adio”, a nakon što su zapaljenu zastavu podigli na jarbol, skandirali su “Hrvatska, Hrvatska”.

Iako je Jugoslavija 1990. godine još davala znakove života, jasno je bilo svima da je osuđena na propast. Tu povijesnu presudu potpisali su i prvi počeli provoditi – navijači.

Kako je to izgledalo, pogledajte u videu.

CR
Croatos
12:35 26.09.2025.

Bravo Torcida, sav sam se najezio. Zivjela Hrvatska. A danas nam Jakovina i Klasic i opet tule o Jugoslaviji.

