VIDEO Torcida napravila 'nezapamćeni skandal', zapalila jugoslavensku zastavu uz povike 'Hrvatska, Hrvatska'

Govorimo li pak o simboličkom kraju SFR Jugoslavije iz navijačkoga rakursa, ništa manje značenje od juriša golorukih BBB-a na miliciju u Maksimiru nema upad Torcide na poljudski travnjak 26. rujna 1990. i prekid utakmice Hajduk – Partizan u 73. minuti.

Tom su prilikom torcidaši napravili “nezapamćeni skandal” zapalivši jugoslavensku zastavu, zapjevali bivšoj državi “A sad adio”, a nakon što su zapaljenu zastavu podigli na jarbol, skandirali su “Hrvatska, Hrvatska”.

Iako je Jugoslavija 1990. godine još davala znakove života, jasno je bilo svima da je osuđena na propast. Tu povijesnu presudu potpisali su i prvi počeli provoditi – navijači.

Kako je to izgledalo, pogledajte u videu.