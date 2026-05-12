TEŽAK UDARAC

Ključni igrač Arsenala ozlijedio se u ključnom dijelu sezone: Upitan nastup na Svjetskom prvenstvu

UEFA Champions League - Semi Final - Second Leg - Arsenal v Atletico Madrid
Paul Childs/REUTERS
VL
Autor
Hina
12.05.2026.
u 21:01

White će zbog ozljede propustiti preostale dvije utakmice Arsenala u Premier ligi, kao i finale Lige prvaka protiv Paris St. Germaina

Za braniča Arsenala Bena Whitea (28) klupska sezona je završila nakon što je u nedjeljnom susretu protiv West Hama zadobio ozljedu koljena.

"Naš medicinski tim sada vodi Benov program oporavka i rehabilitacije, a svi su u potpunosti usredotočeni na podršku cilju da Ben bude spreman za početak naših predsezonskih priprema", priopćio je klub.

White će zbog ozljede propustiti preostale dvije utakmice Arsenala u Premier ligi, kao i finale Lige prvaka protiv Paris St. Germaina. Međutim, nije jasno hoće li se vratiti na vrijeme za Svjetsko prvenstvo koje počinje 11. lipnja.

Njegova ozljeda predstavlja veliki udarac za momčad Mikela Artete, jer je i drugi desni bek Jurrien Timber također izvan terena zbog ozljede.

Arsenal u prvenstvu vodi ispred Manchester Cityja, koji ima utakmicu manje, s pet bodova prednosti.

White se vratio u reprezentaciju u ožujku u prijateljskoj utakmici s Urugvajem (1-1) u kojoj je zabio i gol. Do sada je u dresu "Gordog Albiona" upisao šest nastupa i postigao jedan gol.
