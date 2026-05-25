Tomislav Pacak najavio SP za vatrene: 'Engelzi nas neće podcijeniti, a evo koliko navijača očekujem'

Danas, 25. svibnja, počinje okupljanje hrvatske nogometne reprezentacije što označava i početak priprema vatrenih za Svjetsko nogometno prvenstvo koje počinje 11. lipnja u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Tim povodom, najnoviji gost u sportskoj emisiji Večernjeg lista 'Stativa' jest glasnogovronik HNS-a Tomislav Pacak.

S tek nešto više od dva tjedna do početka samog natjecanja, tema sigurno ne nedostaje. Proći će teme poput režima igrača tijekom priprema i Svjetskog prvenstva, detaljima priprema, logistici, navijačima, odnosu s igračima...

Danas je u 12:30 okupljanje reprezentacije, kako će to izgledati i što s igračima na pretpozivima?

- Posljednju listu izbornik mora prijaviti do prvog lipnja u 19 sati po hrvatskom vremenu. Do tada, igrači na pretpozivu su u prinicupu slobodni i mogu to vrijeme provoditi kako žele. Mi imamo pravo zamijeniti jednog igrača do 24 sata prije prve utakmice.

Je li ovo najzahtjevnija operacija do sada?

- Vjerojatno jest. Zato što je na najvećem teriotriju do sada, logistički stvara problem. Odabir kampova je bio problem jer imate 48 reprezentacija koje morate negdje smjestiti. Amerikanci sve žele kapitalizirati do maksimuma pa tako i smještaj naše reprezentacije. FIFA je nešto neurednija nego što je bilo dosad pa neke stvari koje bi vam trebali olakšati vam otežavaju.

Je li netko iz HNS-a već u Alexandriji?

- Mi smo dva puta bili u Alexandriji i sada će ići naše ekipa, jedna šest, a druga tri dana prije dolaska reprezenatcije. To je dosta vremena da se sve pripremi.

Hoće li navijači imati pristup kampu, hoće li moći gledati treninge?

- Reprezentacija je u principu tijekom velikog natjecanja koncentrirana na treninge i rezultat. Imamo dvije pripremne utakmice u Hrvatskoj, to će biti prilika navijačima da vide reprezentaciju. U Alexandriji neće biti otvorenih treninga, imamo samo obvezu jednog otvorenog treninga za lokalnu zajednicu. Mi smo pozvali hrvatske učenike iz škola diljem Amerike na još jedan otvoren trening.

Hoće li igrači imati vremena otići do grada u Alexandriji?

- Pa to nije neki običaj, opet ovisi koji igrač jer će ih u gradu 'zaskočiti' navijači. U hotelu imaju apsolutno sve. Neće biti ni vremena, imat ćemo ujutro teretanu, ručkove, medijske obaveze, treninge...

Koliko hrvatskih navijača možemo očekivati na stadionima?

- Pa evo za prvu utakmicu protiv Engleske u Dallasu, budući da je to najveći stadion na kojem igramo u prvom krugu... Napamet, ali poučen prijašnjim iskustvima, očekujem preko 20 tisuća hrvatskih navijača.

U hrvatskim medijima često se potencira da nas Englezi podcjenjuju, ima li nešto u tome?

- Po prijašnjim iskustvima ja sam siguran da nas Englezi neće podcijeniti. Reprezentacija je uvijek bila korektna, ono gdje će uvijek biti podcjenjivanja je u engleskim medijima, ali to ne vrijedi samo za Hrvatsku nego za sve reprezentacije.

Imate li dojam da naši reprezentativci imaju najveći gušt imaju u utakmicama protiv Engleske?

- Puno igramo s Englezima, zato je i logično da se stvara neko sportsko rivalstvo iako se igrači mijenjaju. Reprezentativci nas neće podcijeniti, mediji bi mogli, a takvi naslovi su stvarno našim igračima dodatna motivacija.

Kada reprezentacija poliječe za Washginton?

- Devetog lipnja u podne, prvi trening u Alexandriji je desetog i to će biti taj otvoren za lokalnu zajednicu.

Vaša predviđanja za rezultat Hrvatske?

- Ja sam optimist, što je možda loš znak jer uoči Rusije i Katara nisam bio. Nisam ja neki nogometni stručnjak, ali u Orlandu sam vidio Hrvatsku koja je na terenu stajala bolje, možda i od Brazila, a sigurno od Kolumbije. I to bez dva ponajbolja igrača, Matea Kovačića i Joška Gvardiola. Sve ovisi o tome što vam donese ždrijeb, cilj je proći skupinu i ja mislim da je on racionalan. Za sve dalje ćemo vidjeti.