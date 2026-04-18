VIDEO Sjajno izdanje Hrvata u Poljskoj: Stariji brat Vrtačić također slavio u prvoj rundi

Nakon što je mlađi brat Luka u svom debitantskom nastupu u profesionalnom MMA nokautom u prvoj rundi svladao Poljaka Jaceka Gača, isti uspjeh ponovio je i Andi Vrtačić. On se, kao i brat, borio u srednjoj kategoriji protiv Alberta Odzimkowskog i svladao ga na samom kraju prve runde.

50 sekundi prije kraja prve dionice, Vrtačić je srušio protivnika nakon čega je uslijedio brutalni 'ground and pound'. Odzimkowski je pokazao kako je tvrd borac koji može primiti puno štete. Pretrpio je sve nalete hrvatskog borca te se nekoliko puta pokušao izvući i tražiti način da završi meč polugom.

Vratčić mu to nije dozvolio i nastavio je s pritiskom na poljskog borca koji je primio niz jakih udaraca i laktova u glavu. Na kraju je sudac odlučio prekinuti meč kada je prosudio da Odzimkowski više ne može braniti sedam sekundi prije kraja prve runde, što znači da je trpio kanonadu hrvatskog 'Higlight Machinea' više od 40 sekundi.