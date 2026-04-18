Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 150
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
HRVATSKA VEČER

VIDEO Sjajno izdanje Hrvata u Poljskoj: Stariji brat Vrtačić također slavio u prvoj rundi

Sisak: FNC9 - Andi Vrtačić protiv Matije Bosančića
Edina Zuko/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
18.04.2026.
u 22:03

Na kraju je sudac odlučio prekinuti meč kada je prosudio da Odzimkowski više ne može braniti sedam sekundi prije kraja prve runde

Nakon što je mlađi brat Luka u svom debitantskom nastupu u profesionalnom MMA nokautom u prvoj rundi svladao Poljaka Jaceka Gača, isti uspjeh ponovio je i Andi Vrtačić. On se, kao i brat, borio u srednjoj kategoriji protiv Alberta Odzimkowskog i svladao ga na samom kraju prve runde.

50 sekundi prije kraja prve dionice, Vrtačić je srušio protivnika nakon čega je uslijedio brutalni 'ground and pound'. Odzimkowski je pokazao kako je tvrd borac koji može primiti puno štete. Pretrpio je sve nalete hrvatskog borca te se nekoliko puta pokušao izvući i tražiti način da završi meč polugom.

Vratčić mu to nije dozvolio i nastavio je s pritiskom na poljskog borca koji je primio niz jakih udaraca i laktova u glavu. Na kraju je sudac odlučio prekinuti meč kada je prosudio da Odzimkowski više ne može braniti sedam sekundi prije kraja prve runde, što znači da je trpio kanonadu hrvatskog 'Higlight Machinea' više od 40 sekundi.
Ključne riječi
nokaut MMA ksw Andi Vrtačić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!