Mladi hrvatski borac debitirao u profesionalnom MMA sjajnim nokautom za samo 45 sekundi

Subota je bogata borilačkim događajima, a onaj koji se najviše ističe je priredba poljske MMA organizacija KSW 117 na kojem se bore čak dvojica hrvatskih boraca - braća Andi i Luka Vrtačić. Andi je praktički već 'prodano' ime i jedan od najomiljenijih boraca u organizaciji zbog čega je dobio nadimak 'The Highlight Machine'.

Njegova borba dolazi na red nešto kasnije, dok je Luka već odradio svoju borbu - debitantsku u profesionalnom MMA. Mladom hrvatskom borcu trebalo je samo 45 sekundi da nokautira svog protivnika Jaceka Gača.

Meč se odvio u srednjoj kategoriji, a Vrtačić je od početka koristio svoje poznavanje kick-boksa kako bi pritisnuo protivnika te mu nije dao disati. Ključna sekvenca odvila se kada ga je pogodio lijevim direktom, nakon čega je uslijedio 'overhand' udarac desnom rukom nakon kojeg je Poljak pao. Kada se pridigao, čekali su ga Vrtačićevi krošei koji su ga ponovno poslali na pod, nakon čega je meč završen ground and poundom.

- Zahvaljujem KSW-u na prilici, kao i svom protiivniku, odnosno cijelom Trojan timu. Znali smo da je protivnik čvrst i jak, taktika je bila da budem brz u da sve što udarim, udarim snažno - rekao je Luka nakon meča pa dodao kako se nada da će brat Andi također slaviti u prvoj rundi.