TEŠKE RIJEČI

Cro Cop poslao upozorenje prvaku FNC-a: 'Ukoliko me još jedanput spomene, navijat će mu sat na hladnoj ruci'

Vinkovci: 10.9.1974. ro?en Mirko Filipovi?
strukisa
VL
Autor
Večernji.hr
18.04.2026.
u 19:49

Još prošle godine pisalo se o potencijalnom revanšu s jednim od najvećih boraca svih vremena Fedorom Emilianenkom, no u posljednje vrijeme čini se kako je izgledniji meč s aktualnim prvakom u teškoj kategoriji FNC-a Hatefom Moeilom

U posljednje vrijeme puno se piše o potencijalnoj povratničkoj borbi najvećeg regionalnog MMA borca Mirka 'Cro Copa' Filipovića. Iako ima već 51 godinu i umiorvio se prije sedam godina, Filipović je i dalje u odličnoj fizičkoj formi na kojoj bi mu zavidli mnogi aktivni borci.

Još prošle godine pisalo se o potencijalnom revanšu s jednim od najvećih boraca svih vremena Fedorom Emilianenkom, no u posljednje vrijeme čini se kako je izgledniji meč s aktualnim prvakom u teškoj kategoriji FNC-a Hatefom Moeilom. Njemački borac iranskih korijena još čeka na svoju prvu obranu titule, a ne čini se nemoguće ni da bi se ona mogla dogoditi protiv legendarnog Hrvata.

Cro Cop je navodno čelniku organizacije Draženu Forgaču rekao kako nije nemoguće da do borbe dođe, a 'Forgi' je sada na svom Instagram profilu ponudio nove informacije. Tvrdi kako mu je na pitanje je li spreman za borbu Filipović poručio:

- Spremam se za sebe i uvijek sam spreman, a ukoliko me onaj Hatef još jednom spoemene... Bruda Dijaković će mu na hladnoj ruci sat navijat.
povratnički meč Hatef Moeil Mirko Filipović

VA
VanjaPlank
20:08 18.04.2026.

Iskreno Mirko ga ima na nogama. Ako če se po pravilima i hrvati onda nema šanse

