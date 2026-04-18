Cro Cop poslao upozorenje prvaku FNC-a: 'Ukoliko me još jedanput spomene, navijat će mu sat na hladnoj ruci'

U posljednje vrijeme puno se piše o potencijalnoj povratničkoj borbi najvećeg regionalnog MMA borca Mirka 'Cro Copa' Filipovića. Iako ima već 51 godinu i umiorvio se prije sedam godina, Filipović je i dalje u odličnoj fizičkoj formi na kojoj bi mu zavidli mnogi aktivni borci.

Još prošle godine pisalo se o potencijalnom revanšu s jednim od najvećih boraca svih vremena Fedorom Emilianenkom, no u posljednje vrijeme čini se kako je izgledniji meč s aktualnim prvakom u teškoj kategoriji FNC-a Hatefom Moeilom. Njemački borac iranskih korijena još čeka na svoju prvu obranu titule, a ne čini se nemoguće ni da bi se ona mogla dogoditi protiv legendarnog Hrvata.

Karlsruhe se oprostio od Srećka Bogdana Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Cro Cop je navodno čelniku organizacije Draženu Forgaču rekao kako nije nemoguće da do borbe dođe, a 'Forgi' je sada na svom Instagram profilu ponudio nove informacije. Tvrdi kako mu je na pitanje je li spreman za borbu Filipović poručio:

- Spremam se za sebe i uvijek sam spreman, a ukoliko me onaj Hatef još jednom spoemene... Bruda Dijaković će mu na hladnoj ruci sat navijat.