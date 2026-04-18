Bliži li se kraj Dubaiju? Više od 2.000 napada dovelo do iseljavanja, uhićenja, pada turizma...

„Propast Dubaija kao sigurnog utočišta", primjećuje američki magazin New Yorker. „Je li ovo kraj Dubaija?", pita kolumnist New York Timesa. Britanski Daily Mail s neskrivenim zadovoljstvom konstatira da influenceri napuštaju svoje glamurozne živote u emiratu, govori o „velikom egzodusu iz Dubaija" i „raspadu blistave, influencerske fantazije oslobođene poreza".

Dio te „propasti" ima veze i s uhićenjima influencera i drugih ljudi koji su na internetu objavljivali fotografije štete nastale u gradu tokom iranskih napada. Organizacija za pravnu pomoć Detained in Dubai procjenjuje da su vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) uhitile više od 100 ljudi, među njima i Europljane, pozivajući se na zakone o kibernetičkom kriminalu ili o nacionalnoj sigurnosti. Ako budu proglašeni krivima, prijete im visoke novčane ili višegodišnje zatvorske kazne.

Prema podacima Ministarstva obrane UAE-a, Iran je od početka rata na tu zemlju izveo više od 2.200 napada dronovima i ispalio više od 500 balističkih raketa. Navodno su neki projektili pogodili i zračnu luku u Dubaiju, kao i stambene zgrade i hotele u gradu.

Istovremeno, vlasti UAE-a pokušavaju održati dojam sigurnosti i normalnog života u Dubaiju. Državni čelnici obilazili su trgovinske centre, dok je poduzećima naređeno da ostanu otvorena i rade kao i obično. U nekim medijima u UAE-u i na utjecajnim nalozima na društvenim mrežama tvrdi se da život teče normalno i da je Dubai i dalje siguran. Nema sumnje da je Dubai - drugi po veličini od sedam emirata koji čine UAE - pretrpio ozbiljnu gospodarsku štetu. Većina nafte u UAE-u se nalazi u emiratu Abu Dhabi - oko 96 posto. A najveći dio prihoda Dubaija zasniva na drugim sektorima: turizmu, financijskim uslugama, tehnologiji, nekretninama i logistici.

Dubai ima oko 3,8 milijuna stanovnika, ali svega oko deset posto su domaći Emiraćani. Upravo je dolazak stranaca - bilo kao radnika, investitora ili turista - pokretao gospodarski rast Dubaija, jer je s rastom broja stanovnika rasla i potražnja za robom i uslugama. „Strana radna snaga u UAE-u ključna je za razvoj gospodarstva zemlje. Zato pad broja stanovnika uslijed odlaska stranaca može imati ogroman gospodarski utjecaj", navodi se u analizi iz 2021. koju je objavio vašingtonski think tank Arab Gulf States Institute.

Nema preciznih podataka o tome koliko je stranih stanovnika od veljače napustilo Dubai - privremeno ili trajno. Pojedini izvještaji govore o desecima tisuća ljudi, piše Deutsche Welle. Smanjen je i broj turista. Razgovori s tvrtkama iz turističkog sektora ukazuju na pad broja posjetitelja i do oko 80 posto.

Gubitaka ima i u drugim sektorima. Referentni indeks burze u Dubaiju izgubio je 16 posto vrijednosti. Menadžeri u financijskom sektoru zamolili su zaposlene da rade od kuće, a neke tvrtke su čak evakuirale dio osoblja. Cijene nekretnina, koje su ranije dostigle rekordne iznose, počele su padati, a ekonomski stručnjaci navode da se kupci povlače iz već planiranih kupovina.

Lokalne vlasti pokušavaju pomoći. Tijekom prošla dva tjedna UAE je sastavio paket mjera vrijedan oko 235 milijuna eura. Tim paketom se, između ostalog, produžava rok za plaćanje državnih taksi za tri mjeseca, uključujući hotelske takse i turističke poreze, kao i rok za podnošenje carinskih prijava. Vlasti također financiraju planove za poticanje turizma nakon završetka rata.

Također žele ublažiti pravila o poreznom statusu i boravku za strance, kako bi uvjerili one koji su otišli da se vrate, pisao je britanski Financial Times. „Dubai je bio jedna od prvih regionalnih vlada koja je pokrenula program gospodarske podrške, i to mimo paketa stabilizacije koje nude centralne banke", kaže Robert Mogielnicki iz think tanka Arab Gulf States Institute.

Mogielnicki i drugi stručnjaci smatraju da, u financijskom smislu, Dubai još nije ni blizu kraja. „Gospodarstvo Dubaija, koje je ozbiljno pogođeno ratom, morat će se snažno oporaviti kako bi se vratilo u normalno stanje", rekao je Mogielnicki za DW. „Mnogi analitičari ipak ostaju optimisti kada je riječ o ekonomskoj otpornosti emirata. Vrlo je vjerojatno da će se Dubai prilagoditi novoj političko-gospodarskoj realnosti regije nakon sukoba."

Sličnog je mišljenja i Karen Young, viša istraživačica u Centru za globalnu energetsku politiku Sveučilišta Kolumbija. „Moje mišljenje je da se Dubai može oporaviti", rekla je ona za DW. „Dubai će uvijek biti regionalni centar. On predstavlja ideal gospodarske slobode i luksuza, uz pouzdane državne usluge i pravni i poslovni sustav kakav ima malo koja zemlja u regiji."

„Po mojoj procjeni, osnovne prednosti UAE-a ostaju netaknute", potvrđuje i Martin Henkelmann, direktor Njemačko-emiratskog zajedničkog vijeća za industriju i trgovinu. „Čak i uz sadašnje izazove, UAE je u dobroj poziciji da se relativno brzo oporavi." Henkelmann podsjeća da se je UAE oporavio i poslije pandemije koronavirusa. „Ali", dodaje u izjavi za DW, „taj optimistični scenarij ovisi o brzom završetku sukoba."

Jedan od prvih ekonomskih pokazatelja iz vremena rata također ide u prilog toj procjeni. „Privatni sektor u UAE-u koji nije povezan s naftom pogođen je posljedicama rata", naveo je u priopćenju David Owen, viši ekonomist u S&P Globalu. „Ipak, kod mnogih firmi knjige narudžbi ostale su stabilne, a proizvodnja je nastavila rasti."

Ipak, Dubai je pretrpio i gubitke koji se ne mogu lako izmjeriti. Riječ je o gubitku ugleda, pa i o emotivnom udaru: fotografije luksuznih hotela u plamenu i uhićenja influencera u državi koja je i dalje autoritarna. Takve posljedice možda će biti teže popraviti. Zato nije izvjesno da će se bogati pojedinci i influenceri željni luksuza vratiti u istom broju kao ranije, naročito ako imaju druge opcije. „Stranci su ključna demografska skupina za Dubai. Zato očekujem snažne napore i poticaje da se oni zadrže, da se vrate oni koji su otišli i da se privuku novi. To neće biti lako. Ali to je priča koju će Dubai i dalje uporno nuditi svijetu", kaže Mogielnicki.