'Krajač ne smije otići, nastao bi kaos! Pazite što neki ljudi smjeraju, to nije dobro...'

Na današnjoj izbornoj Skupštini doći će do promjene na čelu Hrvatskog taekwondo saveza. Dosadašnji dopredsjednik Dragan Primorac preuzet će mjesto Tonija Nobila (75), jednog od pionira ovog sporta u Hrvatskoj, koji se povlači nakon dva i pol mandata. A za vrijeme predsjedanja ovog uglednog odvjetnika, koji je davnih dana stekao naslove europskog i svjetskog doprvaka u ovom sportu, dogodile su mnoge dobre stvari.

– Kada sam preuzeo vođenje Saveza, proračun je iznosio je 255 tisuća eura, a ove godine iznosi 784 tisuće. Te 2016. imali smo trojicu profesionalnih trenera, a sada ih imamo devet. U razvojnim programima imali smo 28 sportaša, a sada ih imamo 46. Iako za medalje nije zaslužan predsjednik, već je riječ o dometima trenera i njihovih sportaša, reći ću i da je hrvatski tekvondo u tih 10 godina osvojio 38 europskih, 14 svjetskih i tri olimpijske medalje. Dakle, s pravom se može reći da je u pitanju 10 najuspješnijih godina ovog sporta u Hrvatskoj – iznio je Nobilo, koji je tako znatno podigao letvicu svom nasljedniku.

– Jesam, ali nasljednik je kvalitetan. Uz to, riječ je o tekvondašu s besprijekornom medicinskom karijerom. Dragan je četiri godine obnašao dužnost dopredsjednika Saveza te je usko surađivao sa mnom i glavnim tajnikom Perom Josipovićem. Smatram da će to osigurati kontinuitet u radu, a vjerujem da će Primorac u najmanju ruku održati istu razinu, a u nekim segmentima je i nadmašiti.

Dakle, može se ustvrditi da Primorac preuzima Savez u puno boljem stanju nego što ga je zatekao Nobilo.

– Godine 2016. Savez se našao u ozbiljnim problemima nakon što su Vladine nagrade dodijeljene osobama za koje se smatralo da ih nisu trebale dobiti, što je izazvalo veliku polemiku. Opozicija je to iskoristila, mediji su intenzivno pratili situaciju, a uključilo se čak i Odvjetništvo. U takvim okolnostima, u Savezu su povukli razuman potez – svi su stavili svoje mandate na raspolaganje i započeli potragu za novim predsjednikom. Vidjevši da su pomalo dezorijentirani, rekao sam Peri Josipoviću da sam spreman preuzeti odgovornost. U kratkom roku uspjeli smo stabilizirati situaciju.

Kad mu je već tako dobro išlo, nameće se pitanje zašto se odlučio povući.

– Za svaku demokraciju dobro je "provjetravanje". Deset godina dugo je razdoblje i, htjeli ne htjeli, svako predsjednikovanje pomalo počne sličiti na autokraciju. Zato smatram da je za ovaj sport dobro što odlazim dobrovoljno i što u kontroliranim uvjetima predajem vodstvo nasljedniku. Uostalom, ostvario sam ciljeve. U prvoj fazi sanirao sam kaos, a zatim smo osigurali prostor od gotovo 300 četvornih metara, donijeli sve potrebne pravilnike, educirali zaposlenike i jasno definirali njihove radne procese. Razdvojili smo upravljačku strukturu Saveza od struke, koja mora imati svoju autonomiju, pa se tako dugogodišnjem izborniku Toniju Tomasu nitko nije miješao u posao.

Toni Tomas, jedan od najboljih svjetskih trenera, više nije hrvatski izbornik. Zašto?

– Zbog financijskih razloga nije se odlučio kandidirati za novi mandat, pa smo izabrali novog izbornika koji je dotad radio uz njega. U međuvremenu su i treneri iz njegova stožera stekli veliko iskustvo i profilirali se u stručnjake visoke razine kvalitete. Uostalom, Tomasu će vrata uvijek biti otvorena na budućim natječajima. Važno je da imamo sustav u kojem treneri najjačih klubova vode svoje borce na najvećim natjecanjima, pa Tomas zapravo i nije izvan reprezentacije.

Nobilo s formalne dužnosti u HTS-u odlazi u vrijeme velike sjene koja se nadvila na hrvatski sport, a prouzročila ju je velika financijska afera u Hrvatskom skijaškom savezu.

– Šteta je golema, nakon što je javnost saznala da u njemu ima lopovluka, poprijeko se gleda na sport u cjelini. Zato je ključno jasno imenovati odgovorne i brzo razriješiti sporne situacije, jer svako odugovlačenje dodatno šteti ugledu sporta. Uvijek će biti poštenih i nepoštenih ljudi, no važno je stvoriti sustav koji će prevenirati zloporabu javnih sredstava. Otkrivanje kaznenih djela nakon njihova počinjenja svakako je važan segment borbe protiv korupcije, ali ne i najvažniji. Ova Vlada daje puno novca za sport i to joj treba priznati, no nastaje problem što se nastoje plasirati dodatna sredstva putem javnih poduzeća, velikih monopolista, i to bez definiranih kriterija. Jednom HEP-u ne treba marketing kad svi od njega moramo kupovati struju, kao što reklama ne treba ni JANAF-u jer ne djeluje u maloprodaji prema građanima. Riječ je, doduše, o pozitivnom modelu potpore sportu, ali nužno je da nadležno ministarstvo uspostavi jasne i objektivne pravilnike za raspodjelu tih sredstava. Dosad se taj novac dijelio prema osobnoj procjeni onih koji o tome u tim tvrtkama odlučuju. Ako neki direktor razmišlja kome će dati 500 tisuća eura potpore, vrlo brzo će se naći netko tko će mu ponuditi da mu vrati 20-30 posto u privatni džep i tu se otvara prostor za korupciju. Hoće li se ona dogoditi, ovisi samo o poštenju, a to je tanka opna u zaštiti od korupcije. To Vlada, u svojoj dobroj namjeri, nije predvidjela pa se stvorio nered.

S obzirom na to da dolazi iz takozvanog malog sporta, Nobilo ne podržava inicijativu ekipnih sportova da im se dodijeli što više sredstava.

– Političkim utjecajem grčevito pokušavaju od Vlade ishoditi dodatna sredstva i posebnu poziciju unutar zajednice. Nogomet bih ovdje izuzeo jer je on posebna kategorija; prije svega riječ je o rukometu, odbojci i vaterpolu. Svojedobno su zakazali sastanak s premijerom, zaobišavši glavnog tajnika HOO-a Sinišu Krajača, kojeg je Plenković ipak sam pozvao na taj sastanak. Njihov krajnji cilj je uspostaviti kontrolu nad HOO-om, na način da imenuju glavnog tajnika, a eventualno i predsjednika, te tako stave cjelokupni proračun HOO-a pod svoj utjecaj. Takvim se namjerama treba suprotstaviti. Upravo zato Krajač, bez obzira na kampanju koja se vodi protiv njega, ne bi smio dati ostavku, jer bi to moglo dovesti do ozbiljnog kaosa.

Razgovor s odvjetnikom, koji je kao tužitelj sudjelovao u slučajevima Artuković i Arkan, a kao branitelj u predmetima Blaškić, Nikica Jelavić, dečki s Knežije, Polančec i obitelj Zec, obavili smo nakon njegove redovite jutarnje tjelovježbe.

– Odlazim na spavanje u 22 sata, a ustajem u šest sati da bih od sedam do osam svakodnevno trenirao u vlastitoj dvorani. Katkad su to udarci nogama i rukama u vreću, katkad i tekvondaška gimnastika, a koji put radim samo s utezima ili vježbe s vlastitim tijelom. U posljednje vrijeme često radim i tekvondaške forme. To mi omogućuje da ostanem u psihofizičkoj formi potrebnoj za posao koji radim.