Matanović spomenuo uvjete kao odličnu pripremu i istaknuo jednog vatrenog: 'Nadam se da će zabiti više od mene'

Hrvatska nogometna reprezentacija nalazi se u Rijeci gdje je u tijeku prvi val priprema za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Naši reprezentativci okupili su se u ponedjeljak u zagrebačkom hotelu Sheraton nakon čega su se uputili u Rijeku gdje će boraviti do šestog lipnja.

Vatreni će u tom gradu odigrati i jednu pripremnu utakmicu, protiv Belgije drugog lipnja. Posljednja priprema uoči Svjetskog prvenstva bit će utakmica sa Slovenijom sedmog lipnja u Varaždinu. Trečeg dana priprema, pred novinare će stati napadač Freiburga Igor Matanović i stoper Midtyjllanda Martin Erlić.

Martine, s koliko samopouzdanja dolazite na ovo okupljanje?

- Sigurno da mi to puno znači. Prije dvije godine imao sam tešku sezonu, sad se trud isplatio. Ljudi u klubu su me čuvali i pazili, na moje ozljede. Uhvatio sam kontinuitet. Uzeli smo kup, nismo prvenstvo. Nije možda najbolja sezona u povijesti kluba, ali je motivacija za sljedeću.

Bili ste u Kataru, ali niste dobili minute. Nadate li se sada prvim minutama na svjetskom prvenstvu?

- Kad se prisjetim zadnjeg prvenstva, već ti budi adrenalin. Ja radim, dajem sve od sebe, čast mi je biti tu s momčadi. To je velika stvar za mene. Nastojat ću da tako bude i u budućnosti.

Igore, vama prvo svjetsko prvenstvo, koliko je to ispunjenje sna?

- Bio sam jako sretan kad sam dobio popis, s curom sam u Freiburgu uživo gledao press konferenciju. Mislim da je san svakog igrača igrati na svjetskom prvenstvu.

Jedno od pitanja ticalo se i mladog Luke Vuškovića budući da je izbornik rekao kako će obrana biti glavni adut Hrvatske.

- Vuško je stvarno odličan igrač i odličan dečko. Nadam se da će na ovom prvenstvu zabiti i više golova od mene - odgovorio je Matanović

Jesu li uvjeti ovdje dobra priprema za temperature u Teksasu u prvoj utakmici.

- Naravno da je dobra priprema. Naravno da će biti jako toplo u Americi, ali kako za nas tako i za proitvnika. Na nama je da napravimo najbolje što možemo.

Igore, što misliš o Dionu Dreni Belji?

- Ja znam Diona iz U-21 reprezentacije. Znam koju kvalitetu ima, znam koliko je dobar. Imao je odličnu sezonu. Po kvaliteti zaslužuje biti tu, ali to nije moja odluka.

Pitanje za glasnogovornika, imamo li nova lica danas?

- Imamo, došli su Pongračić, Sučić i Pandur.