Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 190
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
RADUJU SE MUNDIJALU

Matanović spomenuo uvjete kao odličnu pripremu i istaknuo jednog vatrenog: 'Nadam se da će zabiti više od mene'

Trening hrvatske nogometne reprezentacije u Rijeci
Nel Pavletic/PIXSELL
Autori: Željko Janković, Večernji.hr
27.05.2026.
u 17:26

Trečeg dana priprema, pred novinare su stali napadač Freiburga Igor Matanović i stoper Midtyjllanda Martin Erlić

Hrvatska nogometna reprezentacija nalazi se u Rijeci gdje je u tijeku prvi val priprema za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Naši reprezentativci okupili su se u ponedjeljak u zagrebačkom hotelu Sheraton nakon čega su se uputili u Rijeku gdje će boraviti do šestog lipnja.

Vatreni će u tom gradu odigrati i jednu pripremnu utakmicu, protiv Belgije drugog lipnja. Posljednja priprema uoči Svjetskog prvenstva bit će utakmica sa Slovenijom sedmog lipnja u Varaždinu. Trečeg dana priprema, pred novinare će stati napadač Freiburga Igor Matanović i stoper Midtyjllanda Martin Erlić.

Martine, s koliko samopouzdanja dolazite na ovo okupljanje?

- Sigurno da mi to puno znači. Prije dvije godine imao sam tešku sezonu, sad se trud isplatio. Ljudi u klubu su me čuvali i pazili, na moje ozljede. Uhvatio sam kontinuitet. Uzeli smo kup, nismo prvenstvo. Nije možda najbolja sezona u povijesti kluba, ali je motivacija za sljedeću. 

Bili ste u Kataru, ali niste dobili minute. Nadate li se sada prvim minutama na svjetskom prvenstvu?

- Kad se prisjetim zadnjeg prvenstva, već ti budi adrenalin. Ja radim, dajem sve od sebe, čast mi je biti tu s momčadi. To je velika stvar za mene. Nastojat ću da tako bude i u budućnosti.

Igore, vama prvo svjetsko prvenstvo, koliko je to ispunjenje sna?

- Bio sam jako sretan kad sam dobio popis, s curom sam u Freiburgu uživo gledao press konferenciju. Mislim da je san svakog igrača igrati na svjetskom prvenstvu.

Jedno od pitanja ticalo se i mladog Luke Vuškovića budući da je izbornik rekao kako će obrana biti glavni adut Hrvatske.

- Vuško je stvarno odličan igrač i odličan dečko. Nadam se da će na ovom prvenstvu zabiti i više golova od mene - odgovorio je Matanović

Jesu li uvjeti ovdje dobra priprema za temperature u Teksasu u prvoj utakmici.

- Naravno da je dobra priprema. Naravno da će biti jako toplo u Americi, ali kako za nas tako i za proitvnika. Na nama je da napravimo najbolje što možemo.

Igore, što misliš o Dionu Dreni Belji?

- Ja znam Diona iz U-21 reprezentacije. Znam koju kvalitetu ima, znam koliko je dobar. Imao je odličnu sezonu. Po kvaliteti zaslužuje biti tu, ali to nije moja odluka.

Pitanje za glasnogovornika, imamo li nova lica danas?

- Imamo, došli su Pongračić, Sučić i Pandur.
Ključne riječi
Martin Erlić Igor Matanović

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!