Kreće akcija: Danas se okupljaju vatreni, počinju pripreme za Svjetsko prvenstvo

Hrvatska nogometna reprezentacija danas se počinje okupljati za svjetsko nogometno prvenstvo. Okupljanje dijela reprezentacije je prema službenom rasporedu u 12 sati i 30 minuta u zagrebačkom hotelu Sheraton, odakle će se reprezentacija u 14 sati autobusom uputiti prema Rijeci, gdje će odraditi dio priprema uoči odlaska u Sjedinjene Američke Države, to jest u Alexandriju 9. lipnja.

Odmah danas reprezentativci koji se okupe odrađuju i prvi trening od 19 sati, a nakon toga će svaki dan imati po jedan trening u 18 sati, sve do 2. lipnja i prve pripremne utakmice protiv Belgije u Rijeci, nakon čega će imati još par treninga u Rijeci, pa se 6. lipnja zaputiti autobusom u Zagreb te 7. lipnja odigrati drugu pripremnu utakmicu protiv Slovenije u Varaždinu. A nakon toga će izbornik igračima 8. lipnja dati jedini slobodan dan u ovom hrvatskom dijelu priprema, uoči leta za Sjevernu Ameriku.

- U ponedjeljak idemo s dijelom igrača na pripreme, a 29. svibnja bi na treninzima trebali biti svi ostali, koji su kasnije završili sezonu ili prvenstva - rekao je izbornik Zlatko Dalić.