IDU U RIJEKU

Kreće akcija: Danas se okupljaju vatreni, počinju pripreme za Svjetsko prvenstvo

Rijeka: Nogometaši Hrvatski odradili trening na Rujevici
Edi Džindo
25.05.2026.
u 06:30

Idemo s dijelom igrača na pripreme, a 29. svibnja bi na treninzima trebali biti svi ostali, koji su kasnije završili sezonu ili prvenstva, kaže Dalić

Hrvatska nogometna reprezentacija danas se počinje okupljati za svjetsko nogometno prvenstvo. Okupljanje dijela reprezentacije je prema službenom rasporedu u 12 sati i 30 minuta u zagrebačkom hotelu Sheraton, odakle će se reprezentacija u 14 sati autobusom uputiti prema Rijeci, gdje će odraditi dio priprema uoči odlaska u Sjedinjene Američke Države, to jest u Alexandriju 9. lipnja.

Odmah danas reprezentativci koji se okupe odrađuju i prvi trening od 19 sati, a nakon toga će svaki dan imati po jedan trening u 18 sati, sve do 2. lipnja i prve pripremne utakmice protiv Belgije u Rijeci, nakon čega će imati još par treninga u Rijeci, pa se 6. lipnja zaputiti autobusom u Zagreb te 7. lipnja odigrati drugu pripremnu utakmicu protiv Slovenije u Varaždinu. A nakon toga će izbornik igračima 8. lipnja dati jedini slobodan dan u ovom hrvatskom dijelu priprema, uoči leta za Sjevernu Ameriku.

- U ponedjeljak idemo s dijelom igrača na pripreme, a 29. svibnja bi na treninzima trebali biti svi ostali, koji su kasnije završili sezonu ili prvenstva - rekao je izbornik Zlatko Dalić.
