Američka olimpijka grmi zbog krađe: Dosta mi je da suci varaju, sportaši to nisu zaslužili

U raspravu oko suđenja u umjetničkom klizanju uključila se i jedna olimpijka iz gimnastike. Američka osvajačica olimpijske medalje, MyKayla Skinner, uputila je oštre kritike na račun ocjenjivanja u plesu na ledu na Zimskim olimpijskim igrama. Prema njezinim riječima, američki par Madison Chock i Evan Bates nepravedno je izgubio od francuskog dvojca Laurence Fournier Beaudry i Guillaume Cizeron zbog kontroverzne ocjene u posljednjem nastupu. Ključan je, kako se navodi, bio bod koji je dodijelio jedan francuski sudac u finalnom slobodnom programu.

Skinner je bez dlake na jeziku izrazila svoje nezadovoljstvo. "Dosta mi je gledati kako sportaši ne dobivaju ono za što su tako naporno radili, i dosta mi je da suci varaju", izjavila je za Fox News. Dodala je kako smatra da su određene izvedbe američkog tima zaslužile znatno više ocjene. "Kada posvetite cijeli svoj život usavršavanju svakog detalja, očekujete da ocjene odražavaju tu razinu izvrsnosti", naglasila je.

Iz svoje perspektive kao vrhunske sportašice, Skinner je istaknula kako su programi bili iznimno snažni. "Kao olimpijka, vidjela sam programe koji su bili čisti, tehnički jaki i emocionalno moćni. Teško se oteti dojmu da su bili podcijenjeni. Naši sportaši pokazali su izvedbe na razini zlatne medalje i stojim iza toga", odlučno je poručila.

Njezinom se mišljenju pridružila i bivša američka prvakinja u gimnastici, Jennifer Sey, koja je također osudila odluku i zatražila konkretne posljedice. Sey je naglasila kako na olimpijskoj razini u sportovima koji se ocjenjuju oduvijek postoji korupcija, navodeći gimnastiku, boks i umjetničko klizanje kao primjere. Prema njezinim riječima, rješenje leži u pažljivijem odabiru sudaca i većoj transparentnosti u procesu ocjenjivanja. Uz to, predlaže da se korumpirani suci moraju kažnjavati visokim novčanim kaznama kako bi se takve prijevare spriječile u budućnosti.