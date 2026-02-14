Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 143
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TEŠKE OPTUŽBE

Američka olimpijka grmi zbog krađe: Dosta mi je da suci varaju, sportaši to nisu zaslužili

Gymnastics 2022: 2022 US Gymnastics Championships AUG 18
Melissa J. Perenson
Autor
Patrik Mršnik
14.02.2026.
u 19:36

Američka osvajačica olimpijske medalje u gimnastici, MyKayla Skinner, oštro je kritizirala suđenje u plesu na ledu na Zimskim olimpijskim igrama. Njezine optužbe za varanje i nepravedno ocjenjivanje odjeknule su sportskim svijetom

U raspravu oko suđenja u umjetničkom klizanju uključila se i jedna olimpijka iz gimnastike. Američka osvajačica olimpijske medalje, MyKayla Skinner, uputila je oštre kritike na račun ocjenjivanja u plesu na ledu na Zimskim olimpijskim igrama. Prema njezinim riječima, američki par Madison Chock i Evan Bates nepravedno je izgubio od francuskog dvojca Laurence Fournier Beaudry i Guillaume Cizeron zbog kontroverzne ocjene u posljednjem nastupu. Ključan je, kako se navodi, bio bod koji je dodijelio jedan francuski sudac u finalnom slobodnom programu.

Skinner je bez dlake na jeziku izrazila svoje nezadovoljstvo. "Dosta mi je gledati kako sportaši ne dobivaju ono za što su tako naporno radili, i dosta mi je da suci varaju", izjavila je za Fox News. Dodala je kako smatra da su određene izvedbe američkog tima zaslužile znatno više ocjene. "Kada posvetite cijeli svoj život usavršavanju svakog detalja, očekujete da ocjene odražavaju tu razinu izvrsnosti", naglasila je.

Izašao je raspored utakmica Hrvatske u Ligi nacija: Pogledajte kada igramo spektakularne dvoboje

Iz svoje perspektive kao vrhunske sportašice, Skinner je istaknula kako su programi bili iznimno snažni. "Kao olimpijka, vidjela sam programe koji su bili čisti, tehnički jaki i emocionalno moćni. Teško se oteti dojmu da su bili podcijenjeni. Naši sportaši pokazali su izvedbe na razini zlatne medalje i stojim iza toga", odlučno je poručila.

Njezinom se mišljenju pridružila i bivša američka prvakinja u gimnastici, Jennifer Sey, koja je također osudila odluku i zatražila konkretne posljedice. Sey je naglasila kako na olimpijskoj razini u sportovima koji se ocjenjuju oduvijek postoji korupcija, navodeći gimnastiku, boks i umjetničko klizanje kao primjere. Prema njezinim riječima, rješenje leži u pažljivijem odabiru sudaca i većoj transparentnosti u procesu ocjenjivanja. Uz to, predlaže da se korumpirani suci moraju kažnjavati visokim novčanim kaznama kako bi se takve prijevare spriječile u budućnosti.
Ključne riječi
ZOI 2026. MyKayla Skinner

Komentara 2

Pogledaj Sve
IV
ivananda108
20:06 14.02.2026.

I naša komentatorica je očekivala pobjedu američkog para i iznenadila se kad su Francuzi pobijedili.

MI
mikimouse12
19:59 14.02.2026.

Amerikanci se zale na neposteno sudenje? Sto se to dogada da drzava koja sprickom osvaja zlata se zali na sudenje

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!