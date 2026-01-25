VIDEO Pogledajte posljedice makljaže Torcide i zvezdaša nakon što su napravili sačekušu u BiH

Beogradska Crvena zvezda je u četvrtak u švedskom Malmöu odigrala utakmicu 7. kola Europske lige, uz veliku podršku svojih navijača Delija. Dio njih putovao je iz Tuzle prema Malmöu i natrag, a po povratku je u Živinicama došlo do masovne tučnjava kada ih je napala Torcida.

- Dana 24. siječnja 2026. Policijskoj postaji Živinice oko 21:55 prijavljeno je da se ispred ulaza u međunarodni aerodrom Dubrave odvija tučnjava u kojoj sudjeluje više osoba. Na mjesto događaja upućeno je više policijskih patrola, kao i timovi za brze intervencije Jedinice policije za specijalnu potporu Uprave policije MUP-a TK, te ekipe Službe hitne medicinske pomoći iz Živinica i Tuzle.

Prijava je potvrđena, a na lokaciji je zatečen veći broj osoba. Utvrđeno je da je riječ o navijačima Crvene zvezde iz Srbije i navijačima skupine Torcida iz Hrvatske. U službenim prostorijama Uprave policije MUP-a TK zadržane su 93 osobe iz navedenih skupina. Provedenim radnjama utvrđeno je da nitko od sudionika tučnjave nije s područja Tuzlanskog kantona - objavila je tuzlanska policija.

Prema prvim informacijama, ozlijeđene su 23 osobe, među njima i jedan policijski službenik.