Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 38
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
INCIDENT U TUZLI

VIDEO Pogledajte posljedice makljaže Torcide i zvezdaša nakon što su napravili sačekušu u BiH

Facebook screenshot
VL
Autor
Stjepan Meleš
25.01.2026.
u 09:29

Prema prvim informacijama, ozlijeđene su 23 osobe, među njima i jedan policijski službenik

Beogradska Crvena zvezda je u četvrtak u švedskom Malmöu odigrala utakmicu 7. kola Europske lige, uz veliku podršku svojih navijača Delija. Dio njih putovao je iz Tuzle prema Malmöu i natrag, a po povratku je u Živinicama došlo do masovne tučnjava kada ih je napala Torcida. 

- Dana 24. siječnja 2026. Policijskoj postaji Živinice oko 21:55 prijavljeno je da se ispred ulaza u međunarodni aerodrom Dubrave odvija tučnjava u kojoj sudjeluje više osoba. Na mjesto događaja upućeno je više policijskih patrola, kao i timovi za brze intervencije Jedinice policije za specijalnu potporu Uprave policije MUP-a TK, te ekipe Službe hitne medicinske pomoći iz Živinica i Tuzle.

Prijava je potvrđena, a na lokaciji je zatečen veći broj osoba. Utvrđeno je da je riječ o navijačima Crvene zvezde iz Srbije i navijačima skupine Torcida iz Hrvatske. U službenim prostorijama Uprave policije MUP-a TK zadržane su 93 osobe iz navedenih skupina. Provedenim radnjama utvrđeno je da nitko od sudionika tučnjave nije s područja Tuzlanskog kantona - objavila je tuzlanska policija.

Prema prvim informacijama, ozlijeđene su 23 osobe, među njima i jedan policijski službenik.

Dogodio se nevjerojatan preokret u našoj skupini: Evo što će to značiti za Hrvatsku na Euru
Ključne riječi
Crvena zvezda Tuzla delije Hajduk Torcida

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!