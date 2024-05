VIDEO Procurila snimka koja otkriva što se točno dogodilo Đokoviću, pala i poruka na Twitteru

Pomalo nevjerojatna priča i poprilično bizaran incident dogodio se u Rimu, i to najboljem svjetskom tenisaču Novaku Đokoviću. Srpski je as nakon prolaska u 3. kolo zemljanog ATP Mastersa pogođen - bocom u glavu. Dogodilo se to dok je potpisivao autograme navijačima, a poslije meča protiv Corentina Mouteta.

Đoković je od udarca boce pao na pod, a ubrzo je prebačen u bolnicu zbog čega su bile otkazane i sve promotivne aktivnosti nakon meča. Odmah su se javile teorije po kojima je Đoković bio namjerno pogođen, ali snimke koje su se pojavile na društvenim mrežama iz više kuteva potvrđuju da je sve bio samo nesretni slučaj.

The tournament released a video showing that Novak Djokovic was hit on the head by accident. The bottle slipped from a fan’s backpack. Just a very unfortunate, unlucky situation. ❤️‍🩹 (via @InteBNLdItalia ) pic.twitter.com/5LIzzWZpMS

Boca je tako, čini se, samo ispala iz ruke osobi koja je također od ponajboljeg tenisača svih vremena željela tek dobiti autogram. Organizatori turnira potvrdili su da će Đoković biti spreman za 3. kolo u kojem ga čeka Čileanac Alejandro Tabil.

- Hvala vam za sve vaše poruke podrške. To je bio incident, dobro sam. Odmaram se sa vrećicom leda na glavi. Vidimo se u nedjelju - napisao je Đoković na Twitteru.

Thank you for the messages of concern. This was an accident and I am fine resting at the hotel with an ice pack. See you all on Sunday. #IBI24