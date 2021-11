VIDEO Pogledajte sve golove s velike Dinamove pobjede

U susretu 4. kola H skupine Europske lige Dinamo je na stadionu Maksimir pred 7.800 gledatelja pobijedio Rapid sa 3-1 vrativši se na drugo mjesto ljestvice. Dinamo je ovom pobjedom uzvratio austrijskom sastavu za poraz u Beču (1-2) u prošlom kolu, ali i napravio važan korak prema osvajanju jedne od prve dvije pozicije u skupini.

Rapid je poveo već u osmoj minuti golom Christopha Knasmullnera, no "Modri" su do kraja poluvremena okrenuli rezultat golovima Brune Petkovića (13) i Komnena Andrića (34). Pobjedu Dinama potvrdio je Josip Šutalo (83).

No, radost gostiju kratko je trajala. Samo pet minuta kasnije Bruno Petković je izjednačio.

Dinamo je okrenuo rezultat u 34. minuti. Bila je to fantastična akcija u tri poteza. Petković je majstorski proigrao Bartola Franjića koji je odmah odigrao u šesnaesterac, a loptu je primio Andrić zabivši za 2-1.

Nekoliko trenutaka nakon Andrićevog gola, Bad Blue Boysi su obilježili 35. rođendan impresivnim transparentom. Dinamo je pobjedu potvrdio u 83. minuti. Bulat je ubacio, a Šutalo glavom zabio za 3-1.

U ranije odigranom susretu iz ove skupine Genk i West Ham su odigrali 2-2. Nakon tri uzastopne pobjede, West Ham je "prosuo" prve bodove u Europskoj ligi. Do ovoga kola londonski sastav i Lyon su bili jedini s maksimalnim učinkom. Nakon ovoga kola jedino je Lyon upisao četiri pobjede. Domaćin je poveo u 5. minuti golom Josepha Paintsila, za goste je okrenuo rezultat Mohamed Said Benrahma (59, 82), da bi u 88. Tomas Souček zabio autogol za 2-2. Dodajmo kako je to bila 1.000-ta utakmica Davida Moyesa u trenerskoj karijeri.

Na ljestvici vodi West Ham s 10 bodova, Dinamo ima šest bodova, Genk četiri, a Rapid tri boda. U idućem kolu, 25. studenog sastaju se Dinamo - Genk, te Rapid - West Ham, a natjecanje u skupini završava 9. prosinca kada su na rasporedu susreti West Ham - Dinamo, te Genk - Rapid.

Podsjetimo, pobjednici skupina idu izravno u osminu finala, dok će drugoplasirani razigravati za osminu finala i to protiv osam trećeplasiranih iz Lige prvaka. Treći iz svake skupine Europske lige nastavlja sezonu u Konferencijskoj ligi, gdje će igrati playoff za osminu finala protiv drugih iz skupina KL-a.