Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 190
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OPĆE VESELJE

Kovačević oduševio igrače Dinama: Ispunio im je veliku želju, evo što su tražili

Zagreb: GNK Dinamo osvojio Prvenstvo 2026.
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
27.05.2026.
u 17:18

Plavi će prvu utakmicu u sljedećoj sezoni odigrati 22. ili 23. srpnja u drugom pretkolu Lige prvaka, a protivnika će saznati nakon ždrijeba u Nyonu zakazanog za 17. lipnja

Nogometaši Dinama osvojili su dvostruku krunu u Hrvatskoj na kraju prilično turbulentne sezone obilježenom brojnim promjenama. Vremena za Dinamo nema previše budući da je sljedeća sezona već u mislima mnogih. Trener Mario Kovačević i igrači nalaze se na zasluženom odmoru, no on neće dugo trajati.

Plavi će prvu utakmicu u sljedećoj sezoni odigrati 22. ili 23. srpnja u drugom pretkolu Lige prvaka, a protivnika će saznati nakon ždrijeba u Nyonu zakazanog za 17. lipnja. Tog istog dana trebale bi započeti i pripreme Dinamovaca za sljedeću sezonu, a razlog za to je molba koju su igrači uputili treneru Kovačeviću.

Pripreme su prvotno trebale početi 15. lipnja, no igrači su trenera zamolili za dva dodatna slobodna dana na što je on i pristao. Ljetne pripreme Dinama tako kreću 17. lipnja u Zagrebu, a pet dana kasnije igrači i stručni stožer sele se u Sloveniju, točnije  Brdo kraj Kranja. 

U Sloveniji će odigrati dvije pripremne utakmice protiv Radomlja i Brava nakon čega se vraćaju u Zagreb gdje će odigrati još dvije pripremne utakmice. Jedan od protivnika trebao bi biti turski Goztepe, a na drugog se još uvijek čeka.
Ključne riječi
želja igrači mario kovačević Dinamo

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar mladen111
mladen111
17:32 27.05.2026.

Bravo Kovačeviću! Osim što si stručnjak, skroman si, što u današnje vrijeme baš i nije na cijeni, a više puta si dokazao i da si dobar čovjek!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!