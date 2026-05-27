Kovačević oduševio igrače Dinama: Ispunio im je veliku želju, evo što su tražili

Nogometaši Dinama osvojili su dvostruku krunu u Hrvatskoj na kraju prilično turbulentne sezone obilježenom brojnim promjenama. Vremena za Dinamo nema previše budući da je sljedeća sezona već u mislima mnogih. Trener Mario Kovačević i igrači nalaze se na zasluženom odmoru, no on neće dugo trajati.

Plavi će prvu utakmicu u sljedećoj sezoni odigrati 22. ili 23. srpnja u drugom pretkolu Lige prvaka, a protivnika će saznati nakon ždrijeba u Nyonu zakazanog za 17. lipnja. Tog istog dana trebale bi započeti i pripreme Dinamovaca za sljedeću sezonu, a razlog za to je molba koju su igrači uputili treneru Kovačeviću.

Pripreme su prvotno trebale početi 15. lipnja, no igrači su trenera zamolili za dva dodatna slobodna dana na što je on i pristao. Ljetne pripreme Dinama tako kreću 17. lipnja u Zagrebu, a pet dana kasnije igrači i stručni stožer sele se u Sloveniju, točnije Brdo kraj Kranja.

U Sloveniji će odigrati dvije pripremne utakmice protiv Radomlja i Brava nakon čega se vraćaju u Zagreb gdje će odigrati još dvije pripremne utakmice. Jedan od protivnika trebao bi biti turski Goztepe, a na drugog se još uvijek čeka.