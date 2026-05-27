BRZONOGI ENGLEZ

Barcelona naciljala prvo ljetno pojačanje: Nude 80 milijuna eura za zvijezdu Newcastlea

27.05.2026.
u 23:42

Gordon je sezonu završio kao najbolji strijelac Newcastlea sa 18 golova, a u listopadu 2024. je potpisao dugoročni ugovor s klubom sa St James Parka

Španjolska Barcelona ponudila je čak 80 milijuna eura za napadača Newcastle Uniteda Engleza Anthonyja Gordona (25) prenose "otočki" mediji.

Navodi se kako su pregovori u podmakloj fazi i kako je dogovor vrlo blizu. Međutim, Sky navodi kako krilnog igrača "Svraka" želi i munchenski Bayern.

Gordon je sezonu završio kao najbolji strijelac Newcastlea sa 18 golova, a u listopadu 2024. je potpisao dugoročni ugovor s klubom sa St James Parka.

Izvršni direktor kluba David Hopkinson ranije ove godine je kazao novinarima da će klub možda morati prodati neke igrače kako bi doveo adekvatna pojačanja.

Prije dolaska u Newcastle, Gordon je šest godina bio član Evertona, uz jednu sezonu posudbe u Prestonu.
