SP 2026.

Brazil započeo pripreme: Neymar ponovno uzrokuje glavobolje

Hina
27.05.2026.
u 23:26

Samo trojica od 26 igrača koje je pozvao izbornik Carlo Ancelotti ostala su u Europi kako bi igrali u subotnjem finalu Lige prvaka u Budimpešti između Paris Saint-Germaina i Arsenala

Brazilska nogometna reprezentacija odradila je prvi dan prirema uoči Svjetskog prvenstva, a i dalje vlada neizvjesnost oko Neymarove ozljede lista.

Neymar i ostali brazilski igrači helikopterom su stigli u trening centar Granja Comary u Teresopolisu, blizu Rio de Janeira.

Brazilski nogometni savez potvrdio je da su "svi igrači" koji su se trebali javiti u srijedu stigli.

Samo trojica od 26 igrača koje je pozvao izbornik Carlo Ancelotti ostala su u Europi kako bi igrali u subotnjem finalu Lige prvaka u Budimpešti između Paris Saint-Germaina i Arsenala. Marquinhos iz PSG-a te Gabriel Magalhaes i Gabriel Martinelli iz Arsenala.

Neymar je zbog ozljede lista propustio posljednjih nekoliko utakmica za svoj klub Santos i gotovo sigurno neće nastupiti u nedjeljnoj prijateljskoj utakmici protiv Paname, kojom će se "Selecao" oprostiti od svojih navijača na stadionu Maracana u Riju prije odlaska u Sjedinjene Države.

Brazil će prije početka SP-a odraditi još jednu prijateljsku utakmicu, 6. lipnja protiv Egipta u Clevelandu.

Peterostruki svjetski prvaci otvaraju SP 13. lipnja protiv Maroka, šest dana kasnije slijedi ogled protiv Haitija, te 24. lipnja protiv Škotske.
SP 2026. Pripreme Neymar Brazil nogometna reprezentacija

