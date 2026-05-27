Južna Afrika objavila popis za Svjetsko prvenstvo

Izbornik nogometne reprezentacij Južne Afrike, Belgijanac Hugo Broos objavio je popis putnika za predstojeće Svjetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku.

Izbornik Broos nije donio mnogo iznenađenja jer se uglavnom držao igrača koji su iznijeli teret kvalifikacija u kojima je "Bafana Bafana" izborila prvi World Cup nakon 16 godina.

Iznenađenje predstavlja tek poziv dvojici "novaka" braniču Philadelphije Olwethu Makhanya, te braniču Kaizer Cheifsa Bradleyju Crossu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Znam da će oni igrači koji nisu na popisu biti jako razočarani. Međutim,trebalo je donijeti neke vrlo teške odluke. Nadam se da sam odabrao prave," kazao je 74-godišnji belgijski stručnjak.

Južna Afrika je do sada tri puta nastupala na svjetskim prvenstvima (1998, 2002, 2010), međutim niti jednom nije prošla skupinu.

Na predstojećem SP-u igrat će u skupini A protiv Meksika, Južne Koreje i Češke.

VRATARI: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates)

BRANIČI: Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, Khulumani Ndamane (svi Mamelodi Sundowns), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), ‌Thabang Matuludi (Polokwane City), Nkosinathi Sibisi, Kamogelo Sebelebele (oba Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover 96), Samukele Kabini (Molde), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire)

VEZNI: Teboho Mokoena, Jayden Adams (oba Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (Tondela)

NAPADAČI: Oswin Appollis, Tshepang Moremi, ​Evidence Makgopa, Relebohile Mofokeng (svi Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley), Iqraam Rayners, Themba Zwane (oba Mamelodi Sundowns), Thapelo Maseko (AEL Limassol).