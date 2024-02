VIDEO Pogledajte Petkovićev pogodak u Sevilli, Dinamovom slavlju prethodila promjena odluke suca

Dugo smo gledali poprilično nezamimljivu utakmicu u Sevilli, a onda je Dinamo poveo! Igrala se 75. minuta dvoboja Betisa i Dinama u šesnaestini finala Konferencijske lige kada je Bruno Petković poentirao za 0:1. Slavlje igrača, stručnog stožera i relativno malobrojnih navijača hrvatskog prvaka u Andaluziji moglo je početi.

No, pogotku Dinama u Španjolskoj prethodilo je igranje rukom domaćeg igrača. Baturina je pucao iz daljine, a njegov je udarac otišao ravno u ruke domaćeg vratara Silve. No, lopta je na putu zakačila domaćeg braniča Riada za ruku.

Ukrajinski sudac Mikola Balakin isprve se nije obazirao na taj detalj, no na prvom prekidu pozvali su ga iz VAR-sobe. On je taj poziv prihvatio i došao pogledati situaciju na monitoru. Nakon kratkog opserviranja, donio je odluku da je to jedanaesterac za Dinamo. Njega je u pogodak pretvorio Bruno Petković.

