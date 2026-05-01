USKOK objavio nove detalje, tinejdžer (19) osumnjičen da je slao lažne dojave diljem Hrvatske

USKOK je, temeljem kaznene prijave PNUSKOK-a, Službe terorizma, donio rješenje o provođenju istrage protiv hrvatskog državljanina (2007.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela terorizma iz članka 97. stavka 1. točke 1. i 4. u vezi sa stavkom 2. Kaznenog zakona.

Kako su naveli u priopćenju, osnovano se sumnja da bi okrivljenik od 24. do 29. travnja 2026. u Pločama, radi teškog i stvarnog izazivanja bojazni i masovne panike građana, korištenjem mobilnog uređaja pristupio jednom internetskom servisu na kojem je putem korisničkog računa otvorenog na ime druge osobe uputio više e-mail poruka na veći broj adresa elektroničke pošte institucija i tijela Republike Hrvatske u kojima je naveo prijetnje o aktiviranju postavljenih eksplozivnih naprava u više obrazovnih i odgojnih ustanova na području Zagreba, Zadra, Opuzena, Splita i Ploča.

S obzirom na prijeteći sadržaj e-mail poruka o aktiviranju eksplozivnih naprava i izazivanje masovnih žrtvi, panike i materijalne štete, izvršena je evakuacija naznačenih škola i vrtića te protueksplozivni pregled objekata od strane nadležnih policijskih službi što je izazvalo uznemirenje i strah djece, zaposlenika kao i uznemirenje javnosti.

Nakon ispitivanja okrivljenika i donošenja rješenja o provođenju istrage USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Splitu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela (članak 123. stavak 1. točka 3. Zakona o kaznenom postupku).