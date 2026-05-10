Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 121
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TURBULENTNA SEZONA

Osijek porazom od Istre propustio osigurati prvoligaški spas

Osijek i Istra sastali se u 16. kolu SuperSport HNL-a
Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
10.05.2026.
u 18:11

Posljednja dva kola pitanje putnika u niži rang je i dalje otvoreno. No, Osijek i dalje ima veliku prednost, četiri boda plusa

Nogometaši Osijeka još jednom su propustili i matematički osigurati prvoligaški spas, nakon što su u susretu 34. kola hrvatskog prvenstva na Opus Areni izgubili od Istre 1961 sa 0-1.

Nakon što je Vukovar u petak izgubio na Rujevici, trijumfom protiv Istre Osijek bi i matematički osigurao ostanak, te poslao Vukovarce u niži rang.

Međutim, pulski sastav je slavio na Opus Areni sa 1-0 i uoči posljednja dva kola pitanje putnika u niži rang je i dalje otvoreno. No, Osijek i dalje ima veliku prednost, četiri boda plusa.

Pitanje pobjednika razriješio je Smail Prevljak u posljednjim trenucima prvog dijela.

U prvom poluvremenu gledali smo skroman nogomet s malo pravih prilika i puno nervoze. Domaćin je imao veći posjed, ali bez konkretnosti u završnici, dok su Puljani djelovali opasnije iz rijetkih izlazaka prema golu.

Ključni trenutak prvog dijela dogodio se u sudačkoj nadoknadi. Bila je to lijepa akcija gostiju. Josip Radošević je gotovo s centra uposlio Emila Fredriksena koji je proigrao Prevljaka, a ovaj majstorski zabio preko Ćurčije za 1-0.

Domaći strateg Tomislav Radotić je na otvaranju drugog dijela odmah napravio tri izmjene, U svlačionici su ostali Farkaš, Kolarik i Jovičić, a ušli su Vrbančić, Hasić i Bukvić. Međutim, bez velikog pomaka u igri.

U 50. minuti Osijek je prvi put malo ozbiljnije zaprijetio. Petrusenko je opalio s ruba šesnaesterca, a Kolić je siguran. U 55. minuti gosti su imali opasnu kontru, no Petrusenko je spasio ispred Prevljaka. Osijek je u završnici pokušavao barem izboriti remi, međutim nije uspio.

U posljednjem susretu ovoga kola od 18.15 sati snage će odmjeriti Slaven Belupo i Gorica.

Na vrhu ljestvice se nalazi Dinamo sa 82 boda, Hajduik ima 64, Rijeka 49, a Varaždin 48 bodova. Istra je peta sa 42 boda koliko ima i Lokomotiva na šestoj poziciji. Osijek je deveti sa 32 boda, četiri više od "fenejraša" Vukovara.
Ključne riječi
Istra Osijek

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!