ZAPEČATIO SI SUDBINU

Veznjak Osijeka napravio ogromnu glupost i zauvijek si zatvorio vrata prve momčadi

Lokomotiva i Osijek sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
11.05.2026.
u 10:30

Mikolčić je dolaskom Radotića izgubio status prvotimca koji je imao pod Željkom Sopićem. U jednom navratu, Sopić ga je učinio i kapetanom momčadi

Mladi veznjak Osijeka Šimun Mikolčić udaljen je iz momčadi te najvjerojatnije neće igrati do kraja sezone. Nije se našao u kadru momčadi za posljednje dvije utakmice protiv Vukovara i Istre 1961, a čini se kako ga više neće ni biti. Trener Tomislav Radotić više ne računa na njega, a moguće je i da na ljeto napusti klub.

Mikolčić si je za tu situaciju sam kriv. Sve je počelo na poluvremenu utakmice protiv Lokomotive kada je svojevoljno napustio krug Opus Arene nezadovoljan svojim statusom u momčadi. Kasnije se ispričao suigračima i treneru, ali to očito nije dovoljno da bi mu se oprostilo. 

Mikolčić je dolaskom Radotića izgubio status prvotimca koji je imao pod Željkom Sopićem. U jednom navratu, Sopić ga je učinio i kapetanom momčadi. Pod Radotićem je pak skupio osam nastupa, od čega samo dva od prve minute. Frustriran tom stiuacijom odlučio se na protest koji mu se potom obio u glavu. Sada se najvjerojatnijim čini scenarij u kojem će na ljeto biti prodan budući da je još uvijek riječ o mladom igraču s puno potencijala.

22-godišnjak ima ugovor s Osijekom do ljeta 2028., a po Transfermarktu vrijedi 300 tisuća eura. Za bijelo-plave je odigrao ukupno 57 utakmica i zabio dva gola te dodao dvije asistencije. Za U-21 reprezentaciju Hrvatske ima četiri nastupa i jedan gol.
