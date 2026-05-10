SVE JE REKAO

Hajdukov dragulj objavom zapalio društvene mreže: Šalje li poruku treneru nakon derbija?

Gorica i Hajduk sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a
10.05.2026.
u 13:53

Samo dan nakon poraza od Dinama u kojem je ponovno ostao na klupi, mladi napadač Hajduka Bruno Durdov na društvenim mrežama objavio je fotografiju s bivšim trenerom Gennarom Gattusom, pokrenuvši lavinu nagađanja o svom statusu u momčadi

Hajduk je u subotu poražen na Maksimiru s 2:0, a 18-godišnji Bruno Durdov cijeli je susret odgledao s klupe. Samo dan kasnije, mladi napadač je na svom Instagram profilu objavio "story" bez ikakvog teksta - fotografiju na kojoj je u zagrljaju s bivšim trenerom, Gennarom Gattusom. S obzirom na to da Durdov rijetko objavljuje na društvenim mrežama, ovaj je potez odmah protumačen kao indirektna poruka aktualnom treneru Gonzalu Garciji, pod čijim je vodstvom pao u drugi plan.

Kontrast u njegovom statusu je očit. Prošle sezone je pod Gattusom doslovno eksplodirao, upisavši 32 nastupa uz tri pogotka i asistenciju te postao najmlađi strijelac u povijesti kluba. Ove sezone, a pogotovo ove godine, situacija je potpuno drugačija. Durdov je na terenu u službenim utakmicama proveo svega 39 minuta. Iako je dio proljeća propustio zbog ozljede skočnog zgloba, minute i nakon povratka dobiva na kapaljku, što jasno govori da nije u Garcijinim planovima.

Cijela priča dobiva na težini kada se uzme u obzir da Durdova, kojeg je i The Guardian uvrstio na popis najvećih svjetskih talenata, zastupa moćni menadžer Pini Zahavi. Njegova tržišna vrijednost procjenjuje se na tri milijuna eura, no ono što najviše brine klub jest ugovorna situacija. Durdovu ugovor istječe na kraju sljedeće sezone, što sportskog direktora Roberta Grafa stavlja pod velik pritisak.

Ako se njegov status ne promijeni, Hajduk riskira da već od prvog siječnja uđe u pregovore s drugim klubovima i na ljeto napusti Poljud bez odštete. Stoga fotografija s Gattusom nije samo sjećanje na dane kada je bio u prvom planu, već i potencijalno opasan signal koji bi mogao odrediti njegovu budućnost u bijelom dresu.
