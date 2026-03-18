VIDEO Kamere ulovile sukob Guardiole s igračem Reala, pogledajte što se dogodilo

Nogometaši Manchester Cityja oprostili su se od sna o osvajanju četiri trofeja ove sezone nakon što su ispali iz Lige prvaka. Koban je po njih ponovno bio Real Madrid, koji je slavio u uzvratnoj utakmici osmine finala s 2:1 te s ukupnih 5:1 prošao dalje, čime je ovo postao četvrti put u posljednjih pet godina da španjolski velikan eliminira City iz elitnog europskog natjecanja. Poraz je teško pao domaćinima, čije su nade praktički ugašene već u dvadesetoj minuti kada je kapetan Bernardo Silva dobio crveni karton, a frustracije su kulminirale nakon posljednjeg sučevog zvižduka.

Unatoč teškom porazu i ispadanju, menadžer Manchester Cityja Pep Guardiola kročio je na travnjak Etihada s osmijehom, čestitajući igračima Reala na zasluženoj pobjedi. Sve je protjecalo u sportskom duhu dok nije došao do njemačkog braniča Antonija Rüdigera. Prema onome što se moglo vidjeti na snimkama koje su se brzo proširile internetom, njihovo je rukovanje trajalo dulje od uobičajenog, a Rüdiger je, vidno uzrujan, počeo oštro prigovarati španjolskom strategu. Očito mu je nešto tijekom utakmice zasmetalo u Guardiolinom ponašanju, zbog čega mu je odlučio sve reći u lice.

Guardiola felicita a todos los jugadores del Real Madrid, todos les dan la mano sin problema, hasta que llega el demente de Rudiger y le empieza a decir de todo. Ese chico necesita ayuda urgente, tiene problemas serios. Es peligroso.

Guardioli je osmijeh ubrzo nestao s lica kada je shvatio ozbiljnost situacije i Rüdigerove optužbe. Tenzije su rasle iz sekunde u sekundu, a verbalni je sukob prijetio eskalacijom, zbog čega su morali intervenirati prisebniji akteri. Kako bi spriječili veći incident, između njih su stali Cityjev branič Nathan Aké i trener Real Madrida Álvaro Arbeloa, koji su počeli razdvajati dvojac. Cijeli događaj zabilježen je kamerama, a snimka je postala viralni hit.

Dok su ga suigrači i trener Arbeloa smirivali i odvodili na stranu, Rüdiger je iz daljine nastavio dobacivati Guardioli, koji se mirno udaljavao s mjesta sukoba. Ipak, španjolski menadžer odlučio je imati posljednju riječ te je, u svom stilu, poslao provokativni poljubac prema njemačkom braniču. Ovaj potez dodatno je zapalio društvene mreže, a navijači i analitičari počeli su raspravljati o pozadini sukoba, nagađajući je li riječ o tenzijama s utakmice ili nekim starijim nesuglasicama.