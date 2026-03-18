Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 54
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZAISKRILO JE

VIDEO Kamere ulovile sukob Guardiole s igračem Reala, pogledajte što se dogodilo

Manchester City v Real Madrid , UEFA Champions League, Round of 16, 2nd leg
Bradley Ormesher/NEWS SYNDICATIO
VL
Autor
vecernji.hr
18.03.2026.
u 10:12

Nakon što je Real Madrid ponovno izbacio Manchester City iz Lige prvaka, na travnjaku Etihada došlo je do žestokog verbalnog okršaja. U centru pažnje našli su se njemački branič Antonio Rüdiger i menadžer Cityja Pep Guardiola, a njihovo rukovanje pretvorilo se u scenu o kojoj priča cijeli nogometni svijet

Nogometaši Manchester Cityja oprostili su se od sna o osvajanju četiri trofeja ove sezone nakon što su ispali iz Lige prvaka. Koban je po njih ponovno bio Real Madrid, koji je slavio u uzvratnoj utakmici osmine finala s 2:1 te s ukupnih 5:1 prošao dalje, čime je ovo postao četvrti put u posljednjih pet godina da španjolski velikan eliminira City iz elitnog europskog natjecanja. Poraz je teško pao domaćinima, čije su nade praktički ugašene već u dvadesetoj minuti kada je kapetan Bernardo Silva dobio crveni karton, a frustracije su kulminirale nakon posljednjeg sučevog zvižduka.

Unatoč teškom porazu i ispadanju, menadžer Manchester Cityja Pep Guardiola kročio je na travnjak Etihada s osmijehom, čestitajući igračima Reala na zasluženoj pobjedi. Sve je protjecalo u sportskom duhu dok nije došao do njemačkog braniča Antonija Rüdigera. Prema onome što se moglo vidjeti na snimkama koje su se brzo proširile internetom, njihovo je rukovanje trajalo dulje od uobičajenog, a Rüdiger je, vidno uzrujan, počeo oštro prigovarati španjolskom strategu. Očito mu je nešto tijekom utakmice zasmetalo u Guardiolinom ponašanju, zbog čega mu je odlučio sve reći u lice.

Guardioli je osmijeh ubrzo nestao s lica kada je shvatio ozbiljnost situacije i Rüdigerove optužbe. Tenzije su rasle iz sekunde u sekundu, a verbalni je sukob prijetio eskalacijom, zbog čega su morali intervenirati prisebniji akteri. Kako bi spriječili veći incident, između njih su stali Cityjev branič Nathan Aké i trener Real Madrida Álvaro Arbeloa, koji su počeli razdvajati dvojac. Cijeli događaj zabilježen je kamerama, a snimka je postala viralni hit.

Dok su ga suigrači i trener Arbeloa smirivali i odvodili na stranu, Rüdiger je iz daljine nastavio dobacivati Guardioli, koji se mirno udaljavao s mjesta sukoba. Ipak, španjolski menadžer odlučio je imati posljednju riječ te je, u svom stilu, poslao provokativni poljubac prema njemačkom braniču. Ovaj potez dodatno je zapalio društvene mreže, a navijači i analitičari počeli su raspravljati o pozadini sukoba, nagađajući je li riječ o tenzijama s utakmice ili nekim starijim nesuglasicama.
Ključne riječi
Liga prvaka Antonio Rudiger Pep Guardiola

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!