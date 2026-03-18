Ovo se ne pamti! Pljušte reakcije na povijesni presedan u Africi, sve će završiti na sudu

Neviđena drama potresa svjetski nogomet. Dva mjeseca nakon što je Senegal na terenu pobjedom od 1:0 protiv domaćina Maroka osvojio Afrički kup nacija, naslov im je oduzet administrativnom odlukom. U povijesnom presedanu, Žalbeno vijeće Afričke nogometne konfederacije (CAF) poništilo je rezultat kaotičnog finala odigranog 18. siječnja i proglasilo Maroko prvacima, registrirajući utakmicu službenim rezultatom 3:0. Odluka je izazvala bijes u Senegalu i zaprepastila nogometnu javnost, otvarajući Pandorinu kutiju pravnih bitaka koje će definirati budućnost natjecanja.

Sve je počelo u samoj završnici regularnog dijela finalne utakmice u Rabatu, pri rezultatu 0:0. Nakon što je Senegalu nekoliko minuta ranije poništen pogodak zbog spornog prekršaja, kongoanski sudac Jean-Jacques Ndala dosudio je kazneni udarac za Maroko. Ta je odluka, potvrđena i nakon VAR provjere, prelila čašu žuči kod Senegalaca. Njihov izbornik, Pape Thiaw, u znak prosvjeda povukao je momčad s terena. Nastao je potpuni kaos, a prekid je trajao gotovo dvadeset minuta, tijekom kojih se činilo da se utakmica neće ni nastaviti.

Na kraju je kapetan Sadio Mané, jedna od najvećih zvijezda momčadi, uspio nagovoriti suigrače da se vrate na travnjak i dovrše utakmicu. Pritisak je bio na Maroku, no njihov izvođač Brahim Díaz nonšalantno je pokušao izvesti "panenku" s bijele točke. Njegov udarac lako je obranio vratar Edouard Mendy, čime je utakmica otišla u produžetke. Tamo je junački trenutak pripao Papeu Gueyeu, koji je postigao pobjednički pogodak i donio Senegalu, kako se tada činilo, zasluženi naslov prvaka Afrike.

Ipak, Marokanski nogometni savez uložio je žalbu, a CAF-ovo Žalbeno vijeće odlučilo ju je prihvatiti, pozivajući se na članke 82. i 84. pravilnika natjecanja. Prema tim člancima, momčad koja "iz bilo kojeg razloga napusti teren prije regularnog kraja utakmice bez odobrenja suca, smatrat će se poraženom". Iako je prvotna disciplinska odluka rezultirala samo novčanim kaznama, Žalbeno vijeće primijenilo je najstrožu moguću sankciju, efektivno im oduzevši trofej.

Reakcije iz Senegala bile su očekivano žestoke. Glavni tajnik tamošnjeg nogometnog saveza, Abdoulaye Seydou Sow, odluku je nazvao "sramotom za Afriku" i "lakrdijom koja nema pravno uporište". "Nećemo se povući. Zakon je na našoj strani. Osjećali smo da vijeće nije tu da primijeni zakon, već da izvrši naredbu", poručio je Sow i potvrdio da će Senegal pravdu potražiti na najvišoj sportskoj instanci, Sudu za sportsku arbitražu (CAS) u švicarskoj Lausanni. Senegalci imaju rok od dvadeset i jednog dana za podnošenje službene žalbe.

Igrači su također izrazili nevjericu. Branič Moussa Niakhaté na društvenim je mrežama objavio sliku s trofejem uz poruku: "Dođite po njega! Ludi su!" S druge strane, Marokanski savez u priopćenju je naveo kako njihov cilj "nikada nije bio osporiti sportski učinak", već isključivo zatražiti primjenu propisa. Dok Maroko slavi svoj drugi naslov prvaka Afrike, prvi nakon 1976. godine, sudbina trofeja sada je u rukama europskih pravnika, a konačna odluka mogla bi se čekati i do godinu dana.