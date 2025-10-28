VIDEO Pogledajte golove kojim je srpski drugoligaš priredio šok i izbacio Partizan iz Kupa

Nogometaši srpskog drugoligaša Mačve šokirali su tamošnjeg velikana Partizan u prvom kolu Srpskog kupa i iz natjecanja izbacili sedmerostrukog pobjednika. Mačva je na svom terenu pobijedila s 2:0 golovima Mitra Ergelaša u 15. i Marka Nikolića u 65. minuti i tako kreirala najveće iznenađenje u dosadašnjem tijeku natjecanja.

Poveli su domaći kada je Ergelaš primio loptu na desnoj strani i ušao u sredinu te zapucao lijevom nogom u blok Partizana. Lopta mu se vratila nakon čega je ponovno pucao te pogodio Nikolu Simića zbog čega je lopta i prevarila vratara Miloša Krunića, taj pogodak pogledajte OVDJE.

Branič Nikolić svoj je pogodak postigao tako što se najbolje snašao u gužvi u šesnaestercu. Njegov udarac nije bio najbolji, ali lopta je ipak prošla pokraj Krunića. Drugi pogodak Mačve pogledajte OVDJE.

Partizan je trenutačno na drugom mjestu srpskog prvenstva s 31 bodom koliko ima i vodeća Crvena Zvezda, ali uz lošiju gol-razliku i s odigranom utakmicom više. Mačva je također druga u drugoj ligi, sedam bodova iza vodećeg Zemuna.