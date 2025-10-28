Naši Portali
ŠOK U ITALIJI

Tragedija: Poznati igrač europskog doprvaka usmrtio invalida! Velikan se nalazi u potpunoj nevjerici

Champions League - Final - Paris St Germain v Inter Milan
Kai Pfaffenbach/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
28.10.2025.
u 12:15

Udarac je bio izuzetno jak i unatoč brzoj intervenciji hitnih službi, helikoptera i policije, ništa se nije moglo učiniti za starijeg muškarca te je preminuo na mjestu događaja.

Interov vratar Josep Martinez (27) doživio je jutros pravu životnu traumu, nakon što je nehotice udario muškarca u električnim invalidskim kolicima, čime mu je oduzeo život. Tragedija se dogodila jutros u pokrajini Como, blizu Appiana Gentilea, nedaleko od Interovog trening centra.

Nešto prije 9:45 sati u ulici Via Bergamo, Josep Martinez, inače drugi golman Intera, udario je svojim automobilom 81-godišnjeg muškarca u električnim invalidskim kolicima. Udarac je bio izuzetno jak i unatoč brzoj intervenciji hitnih službi, helikoptera i policije, ništa se nije moglo učiniti za starijeg muškarca te je preminuo na mjestu događaja.

Prema prvim izvještajima, muškarac u invalidskim kolicima možda se osjećao loše te je napustio biciklističku stazu kako bi prešao put u suprotnom smjeru od smjera kretanja. Martinez, koji je u tom trenutku vozio svoj automobil, nije uspio izbjeći sudar. Odmah se zaustavio kako bi pružio prvu pomoć i surađivao s policijom.

Dvadesetsedmogodišnji Španjolac nije ozlijeđen niti je prevezen u bolnicu. Policajci su proveli istragu kako bi utvrdili točne okolnosti nesreće. U međuvremenu je cesta privremeno zatvorena radi provođenja istrage. Njegov klub Inter razmatra otkazivanje konferencije za novinare trenera Cristiana Chivua, zakazane za 14 sati prije utakmice Inter-Lazio.

Španjolski vratar je ove sezone dva puta nastupio u Serie A, a također je odigrao i jednu utakmicu za španjolsku reprezentaciju.

