Tragedija: Poznati igrač europskog doprvaka usmrtio invalida! Velikan se nalazi u potpunoj nevjerici

Interov vratar Josep Martinez (27) doživio je jutros pravu životnu traumu, nakon što je nehotice udario muškarca u električnim invalidskim kolicima, čime mu je oduzeo život. Tragedija se dogodila jutros u pokrajini Como, blizu Appiana Gentilea, nedaleko od Interovog trening centra.

Nešto prije 9:45 sati u ulici Via Bergamo, Josep Martinez, inače drugi golman Intera, udario je svojim automobilom 81-godišnjeg muškarca u električnim invalidskim kolicima. Udarac je bio izuzetno jak i unatoč brzoj intervenciji hitnih službi, helikoptera i policije, ništa se nije moglo učiniti za starijeg muškarca te je preminuo na mjestu događaja.

Prema prvim izvještajima, muškarac u invalidskim kolicima možda se osjećao loše te je napustio biciklističku stazu kako bi prešao put u suprotnom smjeru od smjera kretanja. Martinez, koji je u tom trenutku vozio svoj automobil, nije uspio izbjeći sudar. Odmah se zaustavio kako bi pružio prvu pomoć i surađivao s policijom.

Dvadesetsedmogodišnji Španjolac nije ozlijeđen niti je prevezen u bolnicu. Policajci su proveli istragu kako bi utvrdili točne okolnosti nesreće. U međuvremenu je cesta privremeno zatvorena radi provođenja istrage. Njegov klub Inter razmatra otkazivanje konferencije za novinare trenera Cristiana Chivua, zakazane za 14 sati prije utakmice Inter-Lazio.

Španjolski vratar je ove sezone dva puta nastupio u Serie A, a također je odigrao i jednu utakmicu za španjolsku reprezentaciju.