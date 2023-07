VIDEO Pogledajte Đokovićevu pripremu za meč: Srbin i Ivanišević zbunili britansku novinarku

Novak Đoković nastavio je svoj put ka osmoj pobjedi u Wimbledonu pobijedivši Australca Jordana Thompsona u tri seta (6:3, 7:6, 7:5). Meč je bio obilježen i očitom potporom publike protivniku srpskog tenisača, a Đoković ih je nakon pobjede provocirao stavivši prst na uho.

Iznenađujuća je bila i njegova priprema za meč. Sat vremena prije početka novinarka ga je zatekla kako u društvu Gorana Ivaniševića i ostatka tima igraju društvenu igru "Čovječe, ne ljuti se".

Cijela družina je bila u potpunosti zaokupljena igrom, a novinarki nije bilo u potpunosti jasno što se događa."Ne znam što Novak igra sa svojim timom, ali tako se voli pripremati za svoje mečeve", kazala je. Štoviše, ovo nije prvi put da je Đoković uočen kako na ovaj način dočekuje meč.

