Borna Ćorić šokantno završio nastup u Wimbledonu i ispao od 308. igrača svijeta

Hrvatski tenis ostao je bez predstavnika u muškoj pojedinačnoj konkurenciji na ovogodišnjem Wimbledonu nakon što je Argentinac Guido Pella (ATP - 308.) u pet setova (6-3, 7-5, 4-6, 3-6, 6-1) svladao Bornu Ćorića (ATP - 14.) u dvoboju prvog kola koji je započeo u ponedjeljak, a završen je u srijedu.

Bio je to njihov treći dvoboj i druga pobjeda 33-godišnjeg ljevorukog Argentinca koji je pri prekidu meča u ponedjeljak imao prednost jednog seta (6-3), dok je u drugom rezultat bio 4-4. Kiša je spriječila nastavak dvoboja u utorak, a u srijedu je Ćorić uvjerljivo osvojio servis za 5-4 i u desetom gemu imao tri set-lopte.

Međutim, neiskorištene prilike na servis suparnika pokazat će se presudnima, kako za ishod drugog seta, tako i za cijeli meč. Pella je u 11. gemu iskoristio svoju priliku za 'break', a potom bez problema došao do prednosti od 2-0 u setovima. Od 4-4 u trećem setu, hrvatski tenisač je nanizao pet gemova i potpuno se vratio u meč. Nakon nešto manje od tri i pol sata igre Ćorić je izborio peti set. No, do konačnog preokreta 26-godišnji Zagrepčanin nije došao.

Od 1-1 u odlučujućem setu Pella je nanizao pet gemova i po drugi put u Wimbledonu rastužio navijače hrvatskih tenisača. Naime, 2018. je u meču drugog kola u pet setova svladao Marina Čilića nadoknadivši zaostatak od 0-2 u setovima.

Ćorić je u svom petom dolasku u Wimbledon, a prvom od 2018., po četvrti put zaustavljen u prvom kolu. Neiskorištene 'break-lopte' (3/17) glavni su razlog za još jedan razočaravajući Bornin nastup na travi u All England Clubu, gdje će hrvatski tenis u pojedinačnoj konkurenciji predstavljati samo Petra Martić i Donna Vekić.

Martić je još u ponedjeljak izborila nastup u drugom kolu, a u srijedu joj se pridružila i 27-godišnja Osječanka pobijedivši Kineskinju Zhang Shuai sa 6-2, 6-3 za 73 minute.

Vekić će u drugom kolu igrati protiv Amerikanke Sloane Stephens, a suparnica Petri Martić je Francuskinja Diane Parry.