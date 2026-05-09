Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 154
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Denis Romac
Autor
Denis Romac

Američki predsjednik Trump kao da vodi svoje posljednje bitke, uvjeren da za njega više ne postoji sutra

09.05.2026. u 20:43

Trump i njegov karikaturalni 'ministar rata' Pete Hegseth krajnje su bezobzirni prema stradanju stranih vojnika i civila

Čini se kao da američki predsjednik Donald Trump srlja iz jedne katastrofe u drugu, ne brinući se o tome kako će se to reflektirati na njegovu popularnost, kao i na popularnost Republikanske stranke uoči važnih međuizbora u studenome. Trumpova popularnost pala je na najnižu razinu otkako se vratio u Bijelu kuću. Podržava ga samo oko 35 posto Amerikanaca, dok je dvostruko više onih koji ga ne podržavaju. Iako i dalje ima većinsku potporu unutar Republikanske stranke, i ta se potpora počela osipati. Trump se dosad vješto oslanjao na činjenicu da i laži što ih konstantno ponavlja dobrom dijelu njegovih birača djeluju dovoljno uvjerljivo da nije gubio njihovu podršku, ali čini se da je i ta njegova moć polako počela slabjeti. Popularnost mu rapidno pada ne samo zbog katastrofalno vođenog rata protiv Irana, u kojem nije ostvario nijedan od ciljeva što ih je proklamirao u trenutku kada je pokrenuo taj rat, nego i zbog akutnog problema inflacije i velikog porasta životnih troškova, što pogađa brojne Amerikance, koji su izrazito nezadovoljni time kako se Trumpova administracija nosi s poskupljenjima.

Ključne riječi
Pete Hegseth Iran rat na Bliskom istoku Donald Trump

Komentara 4

Pogledaj Sve
JE
Jegermeister
21:06 09.05.2026.

Dakle zastrašujuće puno (35% ili 100.000.000) SAD-ovaca podržava tu budaletinu. Užas

EJ
ejStef
20:55 09.05.2026.

Hm, podržava ga 35%, a dvostruko više ga ne podržava, znači 70%. Iliti 105% Amerikanaca je podijeljeno, ne računajući one neodlučne i neutralne. To je ta nova matematika koja nije šovinistička, ista ona koju kod nas prakticira i Gambulin u saboru.

ZO
Zonasumraka4
21:11 09.05.2026.

Evo Kamala ili Mahmudi samo sto nisu pobijedili ...levičarski snovi

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!