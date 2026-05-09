Američki predsjednik Trump kao da vodi svoje posljednje bitke, uvjeren da za njega više ne postoji sutra

Čini se kao da američki predsjednik Donald Trump srlja iz jedne katastrofe u drugu, ne brinući se o tome kako će se to reflektirati na njegovu popularnost, kao i na popularnost Republikanske stranke uoči važnih međuizbora u studenome. Trumpova popularnost pala je na najnižu razinu otkako se vratio u Bijelu kuću. Podržava ga samo oko 35 posto Amerikanaca, dok je dvostruko više onih koji ga ne podržavaju. Iako i dalje ima većinsku potporu unutar Republikanske stranke, i ta se potpora počela osipati. Trump se dosad vješto oslanjao na činjenicu da i laži što ih konstantno ponavlja dobrom dijelu njegovih birača djeluju dovoljno uvjerljivo da nije gubio njihovu podršku, ali čini se da je i ta njegova moć polako počela slabjeti. Popularnost mu rapidno pada ne samo zbog katastrofalno vođenog rata protiv Irana, u kojem nije ostvario nijedan od ciljeva što ih je proklamirao u trenutku kada je pokrenuo taj rat, nego i zbog akutnog problema inflacije i velikog porasta životnih troškova, što pogađa brojne Amerikance, koji su izrazito nezadovoljni time kako se Trumpova administracija nosi s poskupljenjima.