VIDEO Ovo sigurno nije očekivala: Uspješna sportašica čekala rezultate kada ju je zaskočio neočekivan gost

U mađarskoj prijestolnici Budimpešti održava se Svjetsko atletsko prvenstvo. Atmosferu na tribinama, ali i među sportašima u prostoru namijenjenom njima, održava maskota Juhu, koja je imala zanimljiv upad u prostorije u kojima su natjecatelji.

Naime, maskota koja predstavlja mađarsku racka ovcu, sakrila se iza kauča na kojem je u tom momentu sjedila trkačica s Bahama, Anthonique Strachan.

Anthonique Strachan was given a 𝙝𝙪𝙜𝙚 𝙨𝙝𝙤𝙘𝙠 by sneaky mascot in the queue room 😂#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/wzqgG9bP04