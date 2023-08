Tentoglou za dva centimetara objedinio sve naslove u dalju

U pet disciplina šestog dana Svjetskog prvenstva u atletici, koje se održava u Budimpešti, sportaši i sportašice Jamajke osvojili su nevjerojatnih pet medalja, od čega dvije zlatne. Na tablici osvajača medalja odmah su "skočili" na treće mjesto, iza SAD-a i Španjolske. Na toj tablici medalja, nažalost, nakon 16 godina nećemo vidjeti Hrvatsku, osim ako atletski svijet u nedjelju ne šokira Bojana Bjeljac u maratonu. Od ostalih zemalja bivše Jugoslavije Srbija ima jedno zlato (Ivana Vuleta u dalju), a Slovenija jedno srebro (Kristijan Čeh u bacanju diska).

Braniteljica naslova tek šesta

Iznenađujuće zlato na 100 metara s preponama osvojila je Danielle Williams, koja je tako drugi put u karijeri postala svjetska prvakinja, i to osam godina nakon prvog. Williams je u finalu trčala u vanjskoj stazi, ali iskoristila je svoj odličan start i "zaspalost" najvećih favoritkinja. To joj je donijelo prednost koju je uspjela održati do kraja i slavlje s vremenom 12.43 sekunde. Stotinku kasnije ciljem je prošla najveća favoritkinja i aktualna olimpijska pobjednica iz Tokija Portorikanka Jasmine Camacho-Quinn, koja je osvojila srebro, a broncu je osvojila olimpijska doprvakinja Amerikanka Kendra Harrison s 12.46. Braniteljica naslova i svjetska rekorderka Nigerijka Tori Amusan završila je šesta s 12.62 sekunde.

Zlato je za Jamajku osvojio i Antonio Watson, koji je na svom prvom velikom natjecanju u finalu 400 metara trčao odlične 44.22. Do srebra je stigao novi europski rekorder Britanac Matthew Hudson-Smith s 44.31, što je samo pet stotinki sporije od njegova rezultata u polufinalu kojim je srušio 37 godina star europski rekord Thomasa Schönlebea. Broncu je s osobnim rekordom od 44.37 osvojio Amerikanac Quincy Hall. Jamajka je u muškom dalju osvojila dvije medalje, ali ostala je bez zlata u pretposljednjem skoku. Do tada je vodio Wayne Pinnock skokom od 8,50 metara, istu je daljinu postigao i olimpijski pobjednik te svjetski doprvak Miltiadis Tentoglou, ali Pinnock je bio vodeći jer je za jedan centimetar (8,40 – 8,39) imao bolji drugi skok. No tada je Tentoglou doskočio na 8,52 i "preoteo" zlato Jamajčaninu. Tentoglou je tako sada i svjetski i europski i olimpijski prvak u dalju. Za broncu su se borila dva Jamajčanina, a na kraju je ona pripala svjetskom prvaku iz Dohe otprije četiri godine Tajayu Gayleu, koji je u posljednjoj seriji doskočio na 8,27 m. Istu daljinu postigao je i četvrti Carey McLeod, no bronca je pripala Gayleu zbog dužeg drugog skoka.

Bol bez konkurencije

U utrci na 400 metara s preponama Nizozemka Femke Bol potvrdila je status apsolutne favoritkinje u izostanku Sydney McLaughlin i Dalile Muhammad, brončana s OI u Tokiju i srebrna sa SP-a u Eugeneu stigla je do zlata s vremenom 51.70 sekundi, 1.10 sekundi ispred srebrne Amerikanke Shamier Little (28), koja je osvojila svoje drugo svjetsko srebro, i to osam godina nakon prvog, ona je za jednu stotinku nadmašila brončanu Jamajčanku Rushell Clayton (31), kojoj je ovo druga svjetska bronca.

Sve tri medalje u ženskom kladivu otišle su u Sjevernu Ameriku. Zlato je osvojila Kanađanka Camryn Rogers sa 77,22 metra te tako ponovila uspjeh sunarodnjaka Ethana Katzberga, koji je ranije ovoga tjedna osvojio zlato u muškom kladivu. Do srebra i bronce stigle su Amerikanke Janee' Kassanavoid sa 76,36 m i svjetska prvakinja otprije četiri godine iz Dohe DeAnna Price sa 75,41 metrom.