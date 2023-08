VIDEO Ovo se ne viđa svaki dan: Snimka skoka atletičara postala je viralna

Zanimljiva snimka dolazi iz Budimpešte gdje je u četvrtak održano finale skoka u dalj na Svjetskom prvenstvu u atletici. Jedna od natjecatelja bio je i Carey McLeod s Jamajke koji se poskliznuo u trenutku kada je krenuo skakati. McLeod je poletio i nespretno pao na tlo, a snimka je postala viralna na internetu.

Bio je to njegov treći skok, no nije se računao jer je stao na liniju prilikom skoka. Na idućem je pokušaju zbog ozlijeđenog skoka zabilježio samo 6,57 metara, a to ga je i koštalo podija. Brončanu medalju osvojio je na kraju njegov sunarodnjak Tajay Gayle koji je skočio 8,27 metara.