VIDEO Ogroman kiks golmana Villarreala odveo Liverpool u finale Lige prvaka

Nakon 2-0 u prvoj utakmici nogometaši Liverpoola su slavili i u polufinalnom uzvratu kod Villarreala 3-2 (0-2) čime su se plasirali u finale Lige prvaka, kojem je domaćin Pariz 28. svibnja. Villarreal je sjajno odradio prvo poluvrijeme uzvratne utakmice te je potpuno poništio zaostatak od dva gola iz prvog dvoboja. Dia i Coquelin su u 3. i 41. minuti zabijali za 2-0. No, u nastavku se dogodio potpuni preokret. Od 62. do 74. minute Liverpool je dao tri gola (Fabinho, Diaz i Mane) i na kraju bez velike drame izborio finale.

Foto: Adam Davy/PRESS ASSOCIATION Liverpool's Diogo Jota (left) Villarreal's Raul Albiol and Geronimo Rulli battle for the ball during the UEFA Champions League semi final, second leg match at Estadio de la Ceramica, Villarreal. Picture date: Tuesday May 3, 2022. Photo: Adam Davy/PRESS ASSOCIATION

Upravo je ovaj posljednji bio koban, a izboren nakon nevjerojatnog kiksa domaćeg golmana.

Naime, Rulli je u maniri Manuela Neura pokušao presjeći kontru Liverpoola, ali je Sadio Mane vrlo jednostavno došao do lopte, a onda se samo prošetao i zabio na prazan gol.

>> Kiks i gol pogledajte ispod: