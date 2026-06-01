Ovo su svi osvajači i sva finala svjetskih nogometnih prvenstva, još dobro pamtimo Moskvu 2018.

Polako odbrojavamo posljednje dane uoči početka 23. izdanja Svjetskog nogometnog prvenstva koje će se od 11. lipnja do 19. srpnja održati u SAD, Meksiku i Kanadi. Dosadašnji svjetski nogometni prvaci:
GODINA DOMAĆIN PRVAK
1930 Urugvaj - Urugvaj
1934 Italija - Italija
1938 Francuska - Italija
1950 Brazil - Urugvaj
1954 Švicarska - Njemačka
1958 Švedska - Brazil
1962 Čile - Brazil
1966 Engleska - Engleska
1970 Meksiko - Brazil
1974 Njemačka - Njemačka
1978 Argentina - Argentina
1982 Španjolska - Italija
1986 Meksiko - Argentina
1990 Italija - Njemačka
1994 SAD - Brazil
1998 Francuska - Francuska
2002 Japan/Južna Koreja - Brazil
2006 Njemačka - Italija
2010 Južna Afrika - Španjolska
2014 Brazil - Njemačka
2018 Rusija - Francuska
2022 Katar - Argentina
Sva finala sa dosadašnjih svjetskih nogometnih prvenstava:
30.07.1930 Montevideo: Urugvaj - Argentina 4-2
10.06.1934 Rim: Italija - Čehoslovačka 2-1 prod. (1-1)
19.06.1938 Pariz: Italija - Mađarska 4-2
16.07.1950 Rio de Janeiro (nije bilo klasičnog finala) Urugugvaj - Brazil 2-1
04.07.1954 Bern: Njemačka - Mađarska 3-2
29.06.1958 Stockholm: Brazil - Švedska 5-2
17.06.1962 Santiago: Brazil - Čehoslovačka 3-1
30.07.1966 London: Engleska - Njemačka 4-2 prod. (2-2)
21.06.1970 Mexico City: Brazil - Italija 4-1
07.07.1974 Munchen: Njemačka - Nizozemska 2-1
25.06.1978 Buenos Aires: Argentina - Nizozemska 3-1 prod. (1-1)
11.07.1982 Madrid: Italija - Njemačka 3-1
29.06.1986 Mexico Cityy: Argentina - Njemačka 3-2
08.07.1990 Rim: Njemačka - Argentina 1-0
17.07.1994 Pasadena: Brazil - Italija 3-2 11m (0-0)
12.07.1998 Saint Denis: Francuska - Brazil 3-0
30.06.2002 Yokohama: Brazil - Njemačka 2-0
09.07.2006 Berlin: Italija - Francuska 5-3 11m (1-1)
11.07.2010 Johannesburg: Španjolska - Nizozemska 1-0 prod.
13.07.2014 Rio de Janeiro: Njemačka - Argentina 1-0 prod.
15.07.2018 Moskva: Francuska - HRVATSKA 4-2
18.08.2022 Lusail: Argentina - Francuska 4-2 11m (3-3, 2-2)