Ovo su svi osvajači i sva finala svjetskih nogometnih prvenstva, još dobro pamtimo Moskvu 2018.

REKAO JE - DOSTA

Rekorder Premier lige 40-godišnji James Milner odlazi u igračku mirovinu

"Imao sam sreću što sam doživio nezaboravne trenutke, od borbe za opstanak do osvajanja trofeja, igranja u europskim kup natjecanjima, te za reprezentaciju Engleske na dvama europskim i svjetskim prvenstvima. No, najviše ću pamtiti ljude koje sam sreo na tom putu i prijateljstva koje sam sklopio", objavio je u prigodnoj poruci Milner.