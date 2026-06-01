Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 151
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NAJBOLJI OD NAJBOLJIH

Ovo su svi osvajači i sva finala svjetskih nogometnih prvenstva, još dobro pamtimo Moskvu 2018.

ARHIVA: Kolinda Grabar-Kitarović danas slavi 58. rođendan
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Hina
01.06.2026.
u 15:00

Prisjetite se tko je sve igrao u finalima SP-a te tko je osvajao ovo natjecanje

Polako odbrojavamo posljednje dane uoči početka 23. izdanja Svjetskog nogometnog prvenstva koje će se od 11. lipnja do 19. srpnja održati u SAD, Meksiku i Kanadi. Dosadašnji svjetski nogometni prvaci:

GODINA DOMAĆIN PRVAK

1930 Urugvaj - Urugvaj

1934 Italija - Italija

1938 Francuska - Italija

1950 Brazil - Urugvaj

1954 Švicarska - Njemačka

1958 Švedska - Brazil

1962 Čile - Brazil

1966 Engleska - Engleska

1970 Meksiko - Brazil

1974 Njemačka - Njemačka

1978 Argentina - Argentina

1982 Španjolska - Italija

1986 Meksiko - Argentina

1990 Italija - Njemačka

1994 SAD - Brazil

1998 Francuska - Francuska

2002 Japan/Južna Koreja - Brazil

2006 Njemačka - Italija

2010 Južna Afrika - Španjolska

2014 Brazil - Njemačka

2018 Rusija - Francuska

2022 Katar - Argentina

Sva finala sa dosadašnjih svjetskih nogometnih prvenstava:

30.07.1930 Montevideo: Urugvaj - Argentina  4-2
10.06.1934 Rim: Italija - Čehoslovačka 2-1 prod. (1-1)
19.06.1938 Pariz: Italija - Mađarska 4-2
16.07.1950 Rio de Janeiro (nije bilo klasičnog finala) Urugugvaj - Brazil 2-1
04.07.1954 Bern: Njemačka - Mađarska 3-2
29.06.1958 Stockholm: Brazil - Švedska 5-2
17.06.1962 Santiago: Brazil - Čehoslovačka 3-1
30.07.1966 London: Engleska - Njemačka 4-2 prod. (2-2)
21.06.1970 Mexico City: Brazil - Italija 4-1
07.07.1974 Munchen: Njemačka - Nizozemska 2-1
25.06.1978 Buenos Aires: Argentina - Nizozemska 3-1 prod. (1-1)
11.07.1982 Madrid: Italija - Njemačka 3-1
29.06.1986 Mexico Cityy: Argentina - Njemačka 3-2
08.07.1990 Rim: Njemačka - Argentina 1-0
17.07.1994 Pasadena: Brazil - Italija 3-2 11m (0-0)
12.07.1998 Saint Denis: Francuska - Brazil 3-0
30.06.2002 Yokohama: Brazil - Njemačka 2-0
09.07.2006 Berlin: Italija - Francuska 5-3 11m (1-1)
11.07.2010 Johannesburg: Španjolska - Nizozemska 1-0 prod.
13.07.2014 Rio de Janeiro: Njemačka - Argentina 1-0 prod.
15.07.2018 Moskva: Francuska - HRVATSKA 4-2
18.08.2022 Lusail: Argentina - Francuska 4-2 11m (3-3, 2-2)
Ključne riječi
svjetsko prvenstvo SP 2026.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!