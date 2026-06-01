Sin Carla Ancelottija preuzeo Lille

Francuski prvoligaš Lille je s trenerom Davideom Ancelottijem potpisao dvogodišnji ugovor, priopćio je klub iz Ligue 1 u ponedjeljak.

Sin brazilskog izbornika Carla Ancelottija 36-godišnji Davide preuzet će svoju drugu trenersku ulogu nakon pet mjeseci provedenih kao trener brazilskog prvoligaša Botafoga prošle godine.

"LOSC je danas objavio imenovanje Davidea Ancelottija trenerom prve momčadi. Talijanski trener, koji je radio s nekim od najvećih svjetskih klubova i nacionalnih momčadi, potpisao je dvogodišnji ugovor", stoji u klupskoj izjavi.

Davide Ancelotti je započeo svoju trenersku karijeru 2016. godine i radio je uz svog oca Carla u Napoliju, minhenskom Bayernu, Evertonu i Real Madridu. Trenutno je i pomoćni trener peterostrukih svjetskih prvaka Brazila, a očevom se trenerskom timu pridružio 2025. godine.