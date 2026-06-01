DVOGODIŠNJI UGOVOR

Sin Carla Ancelottija preuzeo Lille

Carlo Ancelotti File Photo
Nick Potts/PRESS ASSOCIATION
VL
Autor
Hina
01.06.2026.
u 14:46

Sin brazilskog izbornika Carla Ancelottija 36-godišnji Davide preuzet će svoju drugu trenersku ulogu nakon pet mjeseci provedenih kao trener brazilskog prvoligaša Botafoga prošle godine.

Francuski prvoligaš Lille je s trenerom Davideom Ancelottijem potpisao dvogodišnji ugovor, priopćio je klub iz Ligue 1 u ponedjeljak.

"LOSC je danas objavio imenovanje Davidea Ancelottija trenerom prve momčadi. Talijanski trener, koji je radio s nekim od najvećih svjetskih klubova i nacionalnih momčadi, potpisao je dvogodišnji ugovor", stoji u klupskoj izjavi.

Davide Ancelotti je započeo svoju trenersku karijeru 2016. godine i radio je uz svog oca Carla u Napoliju, minhenskom Bayernu, Evertonu i Real Madridu. Trenutno je i pomoćni trener peterostrukih svjetskih prvaka Brazila, a očevom se trenerskom timu pridružio 2025. godine.
