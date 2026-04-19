Važna pobjeda AEK-a u borbi za naslov, Olympiakosu veliki derbi

U susretu 2. kola Lige za prvaka AEK je u Ateni pobijedio PAOK sa 3-0 načinivši važan korak prema osvajanju naslova prvaka. AEK je ovom pobjedom produžio niz bez poraza u nacionalnom prvenstvu na čak 19 kola. Posljednji poraz atenski sastav je doživio 26. listopada od Olympiakosa, a potom je spojio 15 pobjeda i četiri remija.

U pobjedi protiv PAOK-a strijelci su bili Tomasz Kedziora (36-ag), Aboubakary Koita (73) i Orbelin Pineda (80).

Domagoj Vida nije nastupio za AEK, Dejan Lovren je za goste igrao prvo poluvrijeme, dok Luka Ivanušec nije ulazio u igru.

U drugom susretu Olympiakos je kao gost porazio Panathianikos sa 2-0. Bio je to i okršaj dvojice španjolskih stručnjaka koji vode dva najveća grčka kluba. Olympiakos trenira Jose Luis Mendilibar, a Pao vodi Rafael Benitez.

Uspješniji su bili gosti. Pirejski sastav je poveo u 33. minuti golom Gelsona Martinsa, a u nadoknadi prvog dijela Rodinei je zabio za 2-0.

Tin Jedvaj je igrao cijeli susret za Pao, dok Adriano Jagušić nije ulazio u igru.

Četiri kola prije kraja prvenstva vodi AEK sa 66 bodova, Olympiakos ima pet bodova manje, treći je PAOK sa 58 bodova, dok Panathinaikos na četvrtoj poziciji ima 50 bodova.