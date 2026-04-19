Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
LISABONSKI OKRŠAJ

Ivanovićeva Benfica u ludoj završnici srušila Sporting u velikom derbiju

PEDRO NUNES/REUTERS
VL
Autor
Hina
19.04.2026.
u 23:15

U velikom lisabonskom derbiju Benfica je na gostovanju pred 51.740 gledatelja pobijedila Sporting sa 2-1, a gol odluke zabio je Rafa Silva u trećoj minuti nadoknade.

Prvu veliku priliku na utakmici imao je domaćin u petoj minuti. Pucao je Geny Catamo, no Anatolij Trubin je obranio odbivši loptu u okvir gola.

U 14. minuti Trincao je pao nakon duela u šesnaestercu, ali je sudac Joao Pinheiro samo odmahnuo rukom. Međutim, nakon poziva iz VAR sobe promijenio je odluku. Aursnes je napravio prekršaj, a Sporting dobio kazneni udarac. Pucao je Luis Suarez, ali je Trubin sjajno obranio.

Osam minuta kasnije i gosti su dobili jedanaesterac. Hidemasa Morita je igrao rukom, a Pinheiro ovoga puta nije imao dvojbe. Siguran izvođač je bio Andreas Schjelderup.

Pote je bio blizu izjednačenja u 50. minuti, ali je pogodio stativu. Domaćin je u 72. minuti ipak uspio izjednačiti, a gol je zabio Morita koji se iskupio za skrivljeni jedanaesterac.

U samoj završnici gledali smo pravu dramu. Sporting je u drugoj minuti nadoknade stigao do prednosti golom Rafaela Nela, no "ludilo" na tribinama je kratko trajalo jer je gol nakon asistencije VAR-a poništen.

I dok su domaći "tugovali", Benfica je minut kasnije izvela sjajnu akciju, Rios je uposlio Barreira koji je produžio do natrčalog Rafa Silvu, a ovaj pogodio za 2-1 i pobjedu gostiju.

Ivanović je za Benficu igrao do 78. minute.

Momčad koju vodi Jose Mourinho je ovom pobjedom preskočila Sporting, sada je druga sa 72 boda, dok Sporting ima bod manje na trećoj poziciji. Vodi Porto sa 76 bodova i susretom manje.

Ključne riječi
Franjo Ivanović Sporting Benfica

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!