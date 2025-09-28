Naši Portali
KRATKO NA TERENU

VIDEO Nevjerojatna situacija: Ante Erceg već nakon 14 minuta 'pocrvenio', razlog je bizaran

Zagreb: NK Lokomotiva i HNK Gorica sastali se u trećem kolu Prve HNL
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
28.09.2025.
u 17:58

Ercegu je ovo drugi crveni karton otkako brani boje Gorice, a zanimljivo, unatoč njegovoj poznatoj prgavoj naravi tek treći u HNL karijeri. Ipak, nakupio se žutih kartona, čak 29 javnih opomena u zadnje četiri sezone u kojima je nastupio u HNL-u

Nogometaši Gorice i Osijeka dvobojem u Velikoj Gorici otvorili su nedjeljni program domaćih ligaških dvoboja utakmicom osmog kola HNL-a. Osijek je utakmicu odveo na svoj mlin pogotkom Arnela Jakupovića u 35. minuti susreta, pa je domaća momčad morala loviti rezultat.

Stoga je strateg Gorice Mario Carević u igru odlučio ubaciti iskusno napadačko rješenje, 35-godišnjeg Antu Ercega koji je ušao na teren u 63. minuti dvoboja umjesto mladog Filipa Čuića. 

Ma nema mu ravnog! Luka Modrić je kralj San Sira, dresovi s njegovim prezimenom lete s polica

Erceg je već nakon tri minute (66. minuta) zaradio svoj prvi žuti karton zbog nepotrebnog prekršaja u napadu, a već u 77. minuti je zaradio i drugi, isključujući žuti karton.

Razlog drugog kartona je bio bizaran; Erceg je ni iz čega pokušao iznuditi kazneni udarac te je uhvaćen u očitom simuliranju. Sudac utakmice Duje Strukan mu je odmah bez ikakve zadrške ili provjere pokazao žuti pa crveni karton. Time je Gorica ritam i pravu šansu za povratkom u susret, iako je pokušavala stvarati prilike.

U samoj završnici susreta, u petoj minuti sudačke nadoknade, drugi žuti karton je zbog oštrog klizećeg starta s leđa dobio i Osijekov veznjak Luka Vrbančić. nakon što je u 83. minuti, također zbog prekršaja, zaradio prvi žuti karton. Erceg je svoja dva kartona dobio u razmaku od 11 minuta, a Vrbančić svoja dva u razmaku od 12 minuta.

Ercegu je ovo drugi crveni karton otkako brani boje Gorice, a zanimljivo, unatoč njegovoj poznatoj prgavoj naravi tek treći u HNL karijeri. Ipak, nakupio se žutih kartona, čak 29 u zadnje četiri sezone u kojima je nastupio u HNL-u.

Situaciju u kojoj Ante Erceg u 77. minuti dobiva drugi, isključujući žuti karton u dvoboju osmog kola HNL-a između Gorice i Osijeka, pogledajte OVDJE.

Ključne riječi
nogomet HNL Osijek Gorica Crveni karton Ante Erceg

