VIDEO Napali su Gvardiola nakon scene s navijačima na semaforu: 'Pa ne može zaustaviti promet'

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol je nakon naporne sezone uspio napuniti baterije na godišnjem odmoru u Lijepoj našoj, a sada se vratio u Manchester City i započeo s napornim treninzima za sezonu koja će biti duga i naporna jer završava tek idućeg ljeta poslije Mundijala.

Branič vatrenih je među najpopularnijim igračima u Cityju i lov na njegov autogram ili fotografiju pretvorio se u svakodnevicu. Tako ga je manja skupina dočekala kada se morao zaustaviti na semaforu i tražila fotografiju odnosno autogram. Suigrač Phil Foden je ispred Gvardiola ignorirao skupinu i prošao dalje, a isto je napravio i Gvardiol. U jednom je trenutku Gvardiol je rukama pokazivao skupini kao da im je želio poručiti 'Oprostite, ali na semaforu sam', a reakcije na društvenim mrežama su podijeljene.

Počeli su komentari poput 'Plaćeni su milijune, a ne mogu ni potisati autogram djeci', 'Apsolutno šokantno, nogomet bi bio ništa bez navijača', 'Ovi nogometaši zaboravljaju tko im plaća plaće', a onda se prebacilo na 'Pa ne može zaustaviti promet nasred ulice', 'Nalaze se nasred ceste. Foden je sa svojim sinom. Dajte poštovanja njegovoj obitelji', 'Što bi trebali napraviti? Voze i na semaforu su', 'Vjerojatno su im i savjetovali iz kluba da se ne zaustavljau za takve stvari nasred ceste'.

Negativni komentari vjerojatno su pretjerani jer nije baš najzgodnije da hrvatski reprezentativac zaustavi cijeli promet, pošto će još sigurno biti prilike za autograme i fotografiranje.