VIDEO Joško Gvardiol odbio dati autogram dječacima, a onda je otkriveno zašto

Video koji prikazuje nogometaše Manchester Cityja Phila Fodena i Joška Gvardiola kako odbijaju potpisati autograme izazvao je komentare na društvenim mrežama. Djeca su ih presrela na semaforu tražeći potpise kroz prozor automobila. Igrači su to odbili, a reakcije javnosti bile su podijeljene, neki su ih optužili za aroganciju, dok su drugi stali u njihovu obranu.

Brojni komentari na društvenim mrežama brane ponašanje nogometaša. “Apsolutno je odvratno da ih ljudi presreću na semaforu usred prometne ceste i očekuju da riskiraju sigurnost kako bi potpisali stvari koje će ionako završiti na eBayu. To više nije navijanje, to je uznemiravanje”, napisao je jedan korisnik na X-u.

Phil Foden dao je oštar komentar upućen jednome od "fanova":

just come across “Foden & Gvardiol refusing to sign autographs for fans”.



Absolutely disgusting that you approach them at traffic lights on a main road and expect them to hold up traffic to sign your shirts that your gonna sell on. APPALLING. It’s harassment at this point. pic.twitter.com/ElET0B5RHz