VIDEO Najskuplji dinamovac briljira u novome dresu: Zabio fantastičan gol u prvoj minuti

Torino sjajno funkcionira na hrvatski pogon! Naime, nakon što je slavni talijanski klub preuzeo hrvatski stručnjak Ivan Jurić koji je sjajne rezultate radio i u Veroni, odlučio je dovesti si još jednog Hrvata.

Tako je jedno od prvih njegovih pojačanja bilo dolazak Marka Pjace iz Juventusa, a nekadašnji dinamovac mu se odmah odlučio zahvaliti.

Naime, u prijateljskom susretu s AZ Alkmaarom je zabio već u prvoj minuti i to kako! Lobom!

Podsjetimo, Pjaca je sjajan hrvatski nogometaš kojemu je karijeru nazadovala ili barem usporila ozljeda koju je zaradio baš u reprezentativnom dresu u utakmici protiv Estonije.

Igrao je za Schalke, Fiorentinu, Anderlecht, Genou i sada Torino, a sve zapravo kao igrač Juventusa na posudbama.

Hrvatski krilni napadač bio je izričita Jurićeva želja, a još jedna želja koju je Jurić ostvario bila je ostanak najboljeg strijelca i kapetana Andree Belottija. Glavni cilj Torina ove sezone je povratak u gornji dom ljestvice, nakon što su jedva ostali u Serie A protekle sezone, bili su na 17. mjestu.



🇭🇷 Marko Pjaca (26) scores for Torino in a friendly against AZ Alkamaar in the first minute of the match.



Casual chip to finish it off. pic.twitter.com/js8oKPzU2R