VIDEO Je li Rijeka oštećena na vlastitom terenu? Pogledajte sporni gol Omonije

Aktualni hrvatski nogometni prvak Rijeka u ovim trenucima igra možda i najvažniju europsku utakmicu u posljednjih 46 godina. Riječani su na svoj teren donijeli prednost od 1:0 protiv ciparske Omonije te ima priliku po prvi puta dočekati ožujak u Europi još od 1980. godine kada su igrali četvrtfinale Kupa pobjednika kupova.

Na odmor se otišlo s rezultatom 0:1, a prednost Rijeke iz prve utakmice poništio je Šveđanin Muamer Tanković u 13. minuti na asistenciju Mmaeea. Nogometaši Rijeke su se žalili budući da je pogotku prethodio duel Semeda i Thea Barišića te smatraju kako je napravljen prekršaj nad braničem Rijeke.

