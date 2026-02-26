Naši Portali
PROSUDITE SAMI

VIDEO Je li Rijeka oštećena na vlastitom terenu? Pogledajte sporni gol Omonije

Susret Rijeke i Omonoije u doigravanju za osminu finala Konferencijske lige
Goran Kovacic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
26.02.2026.
u 19:52

Na odmor se otišlo s rezultatom 0:1, a prednost Rijeke iz prve utakmice poništio je Šveđanin Muamer Tanković u 13. minuti

Aktualni hrvatski nogometni prvak Rijeka u ovim trenucima igra možda i najvažniju europsku utakmicu u posljednjih 46 godina. Riječani su na svoj teren donijeli prednost od 1:0 protiv ciparske Omonije te ima priliku po prvi puta dočekati ožujak u Europi još od 1980. godine kada su igrali četvrtfinale Kupa pobjednika kupova.

Na odmor se otišlo s rezultatom 0:1, a prednost Rijeke iz prve utakmice poništio je Šveđanin Muamer Tanković u 13. minuti na asistenciju Mmaeea. Nogometaši Rijeke su se žalili budući da je pogotku prethodio duel Semeda i Thea Barišića te smatraju kako je napravljen prekršaj nad braničem Rijeke. 

Nogomet je na prekretnici: Pogledajte gdje se vrte milijarde i tko je veliki gazda

Tu situaciju možete pogledati OVDJE.
Konferencijska liga Pogodak Omonia NK Rijeka

