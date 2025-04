VIDEO Modrić na klupi gledao muku Reala. Pišu da je završen, ali pogledajte što kapetan radi

U susretu 31. kola španjolskog nogometnog prvenstva Real Madrid je teškom mukom na gostovanju pobijedio Alaves sa 1-0. Pogodak odluke zabio je Eduardo Camavinga u 34. minuti pogodivši s ruba kaznenog prostora na dodavanje Federica Valverdea.

Samo četiri minute kasnije "Kraljevski klub" je ostao s igračem manje nakon što je Kylian Mbappé "pocrvenio" zbog oštrog prekršaja nad Antonijeom Blancom.I domaćin je zaključio utakmicu s igračem manje, u 70. minuti je isključen Manu Sanchez, također zbog grubog prekršaja.

Hrvatski reprezentativac Luka Modrić nije nastupio za goste. Real je ovom pobjedom smanjio zaostatak za vodećom Barcelonom na četiri boda zaostatka. Alaves je ostao na 17. mjestu sa 30 bodova, jednim bodom više od zone spasa.

Posljednjih dana španjolskim medijima kruže priče kako će ovo biti posljednja. Momčad nastavlja s pomlađivanjem i smatraju kako Modrićeve posljednje nastupe smatraju nedovoljno dobrima za produženje ugovora. Usprkos tome, snimke s klupe pokazuju kako je poprilično opušten i ne odaje dojam zabrinutosti, koji god razlog iza toga stajao.

I just love watching him doing anything 🤧🤧🫶🏼 pic.twitter.com/9Z64MLq3TC